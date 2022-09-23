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23 Eylül 2022  

Ferrari’den Benzersiz Bir Model: “Purosangue”

Ferrari, 75 yıllık birikiminin sonucunda dünya sahnesine benzersiz bir otomobil çıkarttı ve “Purosangue”yi tanıttı. Dört kişilik ve dört koltuklu; ikonik V12 motorla donatılan “Purosangue”, segmentindeki en güçlü ve hızlı model olarak da otomotiv endüstrisinde yeni standartları belirlemeye hazırlanıyor. 0’dan 100 km/s’ye hızlanmasını 3,3 saniyede tamamlayan “Purosangue”, Şahlanan At’ın ekstrem spor otomobillerinden ilham alan dinamikleri ile gerçek bir dört kapılı spor otomobil olduğunu yansıtıyor.

Ferrari, geçtiğimiz günlerde dünya sahnesine benzersiz bir otomobil daha çıkarttı. Şahlanan At,  tarihindeki ilk dört kapılı ve dört kişilik modeli Purosangue’yi özel bir etkinlikle tanıttı. İsmi İtalyanca’da “safkan” anlamına gelen Purosangue, sadece performans, sürüş keyfi ve konforu mükemmel bir uyum içinde sunmakla kalmıyor, aynı zamanda adına yaraşır bir şekilde markanın ikonik DNA’sını koruyor. Ferrari’nin modern GT arketiplerine kıyasla tamamen farklı ve yenilikçi oranlarla tasarladığı Purosangue, sürüş performansı ve konforuyla segmentinde en üst sırada yer alacağının sinyalini veriyor. Purosangue’de kusursuz ve sportif bir transaks düzeni oluşturmak için vites kutusu otomobilin arka kısmına, motor ise aracın önüne konumlandırıldı. Böylelikle, Maranello mühendislerinin orta-ön yerleşimli motorlu bir spor otomobil için ideal bulduğu yüzde 49:51 ağırlık dağılımı tam olarak sağlanabildi. Bu oranlara sahip, aracın önüne konumlandırılmış bir V12’ye sahip tek otomobil de Prosangue oldu.

Sınıfının En İyi Perfomans Değerleri

Purosangue, sınıfındaki en iyi performans değerlerini sunuyor. 0’dan 100 km/s’ye 3,3 saniyede ve 0’dan 200’e 10,6 saniyede ulaşan Purosanque, ikonik V12 motoruyla,  tamamen yeni ve aynı zamanda “Tamamen Ferrari” deneyimi sunuyor. 725 HP güç ve 716 Nm tork üreten V12 motoruyla performans standartlarını yeniden belirleyen Prosangue, her yol şartında benzersiz sürüş keyfi için düşük devirlerde bile yüzde 80 tork sağlayacak şekilde geliştirildi. Purosangue, bağımsız dört tekerlek direksiyon sistemi ve 6 yönlü Şasi Dinamik Sensörlü (6w-CDS) ABS ‘evo’ dahil olmak üzere en güçlü ve seçkin spor otomobillerinde sunulan araç dinamik kontrol sistemlerine de yer veriyor. Yeni Ferrari aktif süspansiyon sistemi, ilk kez Purosanque’de kullanılmasıyla dikkat çekiyor. Purosanque’nin tamamen yeni şasisi, otomobilin ağırlığı azaltmak ve ağırlık merkezini düşürmek için standart olarak karbon fiber tavana sahip olarak geliştirildi.

Prosangue’nin geniş ve konforlu bir yaşam alanı sunan kabininde; Burmester© ses sistemi gibi çok sayıda konfor odaklı içeriğin standart olarak sunulması ve sertifikalı geri dönüşümlü polyesterden elde edilen yeni Alcantara® döşeme gibi birçok isteğe bağlı opsiyon da onu segmentindeki rakiplerinden farklı bir konuma taşıyor.

Prosangue’deki entegre ses yalıtımlı ve tamamen yeni karbon fiber tavan, alüminyum tavandan yüzde 20 daha hafifken, cam bir tavan ile aynı düzeyde dayanım sunuyor. Ergonomik bir bakış açısıyla, dingil mesafesini kompakt tutarken mümkün olduğunca fazla giriş alanı sunmaya odaklanılan yapıda, 63 derece açılabilen (diğer Ferrari modellierinden beş derece daha geniş) ön kapılar geleneksel formda açılırken, arka kapılar ise estetik olarak Ferrari tasarım anlayışını mükemmel bir şekilde yansıtıyor ve geriye doğru 79 derecelik bir açıyla açılıyor. Otomobilin bagajı ise şimdiye kadar bir Ferrari’de görülen en büyük kapasiteye sahip olacak şekilde ve kullanım alanını artırmak amacıyla arka koltukları katlanabilir şekilde tasarlanmasıyla ayrışıyor. Prosangue’nin elektrikli alüminyum Stabilus bagaj sistemi, kolay erişim için 73 derece açılarak, büyük ve hacimli eşyaların kolaylıkla yüklenmesi ve boşaltılmasına olanak tanıyor.

Ferrari Purosangue’nin, Türkiye yollarıyla 2023 yılında buluşması hedefleniyor.

PUROSANGUE – TEKNİK ÖZELLİKLER

GÜÇ- AKTARIM SİSTEMİ

Motor Tipi                                V12 – 65° – Kuru Karter

Hacim                                                6496 cc

Çap x Strok                                         94 mm x 78 mm

Max. Güç                                   725 cv at 7750 rpm

Max. Tork                                 716 Nm at 6250 rpm

Max. Devir                                 8250 rpm

Sıkıştırma Oranı                          13.6:1

 

BOYUTLAR ve AĞIRLIK

Uzunluk                                     4973 mm

Genişlik                                     2028 mm

Yükseklik                                   1589 mm

Dingil                                        3018 mm

İz Genişliği ön                             1737 mm

İz Genişliği arka                          1720 mm

Boş Ağırlık                                 2033 kg

Boş Ağırlık/Güç Oranı                   2.80 kg/cv

Ağırlık Dağılımı                           yüzde 49 ön / yüzde 51 arka

Yakıt Deposu                              100 litre

Bagaj                                        473 litre

 

JANT ve LASTİKLER

Ön                                           255/35 R22 J9.0

Arka                                         315/30 R23 J11.0

 

FRENLER

Ön                                           398 x 38 mm

Arka                                         380 x 34 mm

 

TRANSMISSION AND GEARBOX

8-ileri F1 DCT

ELEKTRONİK SİSTEMLER

SSC 8.0: 4RM-S evo, (Ferrari active suspension technology), F1-Trac, ABS ‘EVO’ – Grip Estimation 2.0, ECS

PERFORMANS

Maksimum Hız                            > 310 km/h

0-100 km/h                               3.3 s

0-200 km/h                               10.6 s

100-0 km/h                               32.8 m

200-0 km/h                               129 m

YAKIT TÜKETİMİ VE CO2 EMİSYONLARI

Homologasyon aşamasında


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