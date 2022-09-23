Ferrari’den Benzersiz Bir Model: “Purosangue”

Araçlarının bakımlarını kendileri yapan bir çok otomobil meraklısı bulunmaktadır. Otomobil meraklılarının yaptığı araç bakımlarından bir tanesi de otomobil yağı değişimidir. Aracınızın yağını kendiniz değiştirek aynı zamanda maliyetten de tasarruf edebilirsiniz. Araç bakımı söz konusu olduğunda güvenlik her zaman önceliklidir. Bu nedenle, ilk defa yağ değiştiriyorsanız veya daha önce defalarca yağ değiştirmiş olsanız dahi motor yağı […]