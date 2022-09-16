Chery’nin yeni araçları İstanbul’da ilk kez görüntülendi

Yılın son çeyreğinde Türkiye pazarına girmesi beklenen Chery’nin yeni nesil araçları Türkiye’de ilk kez görüntülendi. Türkiye’ye gelen ilk parti araçlar arasında Chery’nin yeni teknolojili SUV modelleri OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO’nun bulunduğu dikkat çekiyor. İstanbul Anadolu yakasındaki bir otopark alanında, plakasız olarak görüntülenen yeni nesil Chery araçlar, markanın Türkiye pazarındaki lansmanının yaklaştığını bizlere haber veriyor adeta.
Tech Chery olarak adlandırılan Chery’nin yeni nesil ürün ailesi, teknoloji ve tasarımlarıyla öne çıkıyor. Örneğin OMODA 5, gençlerin estetik beklentilerine hitap eden, Chery’nin ilk küresel modeli… Yeni otomobilin ön yüzü görsel olarak çok çarpıcı. “Tek parça yıldız-elmas ızgara”, çerçevesiz bir ön yüze sahip ve ızgara, iç içe geçmiş ışık ve gölge duygusu oluşturan elmas kesimli metal öğelerle süslenmiş.
SUV sınıfındaki bir diğer Chery modeli olan TIGGO 7 PRO’nun dış tasarımı da fotoğraflarda oldukça göz alıcı görünüyor… Ön yüz, aile tasarımı yeni bir elmas ön ızgaraya sahip. Geometrik matris elmas, ön ızgaranın derin ve parlak olduğunu vurguluyor. Keskin ve parlak matrix LED akıllı farlar da tasarıma katkı sunuyor. Aracın profil tasarımı da çok güçlü bir duruşa sahip olduğunu gizlemiyor.
Chery SUV serisinin amiral gemisi olması beklenen TIGGO 8 PRO, Chery tarafından orta ve üst düzey sınıf için piyasaya sürülen, 7 koltuklu büyük bir SUV. Bu nedenle, tasarımı büyük ve istikrarlı çizgilere sahip. Ön ızgara, iki kanatlı matris ışık grubu ile birlikte devasa görünüyor. Profil tasarımı da oldukça baskın ve güçlü, güçlü bir üç boyutlu algısı var ve genel görsel efekt daha avangard ve sakin.
Otoparkta görüntülenen Chery’nin bu yeni SUV serisinin dış tasarımı, daha önce bültenlerde paylaşılan tanıtım resimleriyle tamamen aynı. Sokakta görüntülenen gerçek araçların, pazarlama resimlerden daha da kaliteli durduğunu söyleyebiliriz. Araçlar artık Türkiye’de olduğuna göre merak ettiğimiz tek bir şey kaldı, o da araçların dinamik sürüş özelliklerinin ve iç mekandaki hissedilir kalitesinin nasıl olduğu. Auto SHOW dergisi olarak bu araçların direksiyonuna geçip sürüş izlenimlerimizi sizlere aktarmak için sabırsızlanıyoruz. Bu araçlarla çok yakın zamanda test sürüşleri yapıp görüşlerimizi Chery meraklılarıyla paylaşabileceğimize inanıyoruz.
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