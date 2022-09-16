Chery’nin yeni araçları İstanbul’da ilk kez görüntülendi

Tuning firması ABT son olarak Audi’nin S4 modelini güçlendirdi. Audi’nin “köklerine geri döndü” sloganıyla tanıttığı S4, ABT Sportsline ürünleriyle % 20 kadar güç artışı yaşadı. Fabrika çıkışındaki standart haliyle bile 354 HP güce sahip olan Audi S4’ün motoru, ABT’ın B6, B7 veya B8 seviyesindeki tuning işlemleri sonucunda 425 HP güç ve 550 Nm maksimum torka […]