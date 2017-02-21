Piaggio Group Türkiye yeni distribütörü

PIAGGIO GROUP TÜRKİYE YENİ DİSTRİBÜTÖRÜ :
TREND MOTOSİKLET PAZARLAMA A.Ş.
Avrupa’nın 1., dünyanın en büyük 4. motosiklet üreticisi Piaggio Group’un Türkiye
yeni distribütörü olan Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. tanıtım toplantısını basın
ve cemiyet dünyasından davetlilerin de katıldığı bir geceyle Etiler
La Scarpetta’da gerçekleştirdi. Geceye ayrıca İtalya’nın İstanbul Başkonsolosu
Sn. Federica Ferrarica Bravo ve Ticari Ataşesi Sn. Maria Trinchieri katıldılar.
Gecede davetliler İtalyan şef Carlo Bernardi’nin hazırladığı menü ile İtalya’nın seçkin lezzetlerini tatma fırsatını bulurken hem DJ Mert ile müziğin keyfini yaşadılar hem de Piaggio Group’un dört efsane motoru olan Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi’yi de inceleme fırsatı buldular.
Geceye katılan davetlilere kısa bir konuşma yapan Trend A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan “Sektördeki büyüme planlarımız doğrultusunda motosiklet dünyasında trend yaratmayı başarmış efsanevi Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi modellerinin yeraldığı Piaggio Group Türkiye Distribütörlüğü Doğan Grubu iştiraki olan ve yeni kurulan TREND A.Ş. ile bünyemize katılmıştır. Özellikle yepyeni Vespalar ile marka tutkunlarının yaşamlarına keyif ve prestij katacağımıza eminim. Serdar Aral Bey’in17 yıldır başarıyla yürüttüğü operasyonu müşteri memnuniyeti odaklı satış ve satış sonrası aktiviteler ile büyüteceğiz.
Avrupa’nın en popüler iki tekerleklisi Vespa, özgürce seyahat edip gezip görmek isteyenlerin vazgeçilmezi. Dünyada birçok kentte, turistik beldeleri bir Vespa ile gezmek tutku haline gelmişken, bu tutkuyu Türkiye’de de yaşamak mümkün oluyor
Biz de Trend A.Ş. olarak motosiklet tutkunlarının farklı ihtiyaçlarına uygun modeller sunarak başlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bünyemizde bulunan tüm markalarımızın en güncel modellerini Türkiye çapındaki bütün satış noktalarımızda sunuyoruz. Bu seneki büyüme planlarımızı hem yarış hem seyahat tarafında farklı modeller sunan Aprilia markası kadar İtalyan tasarımının dünyadaki tartışmasız elçisi olan ve modası geçmeyen motosiklet dünyasının ikonu olarak Vespa’nın ve Cafe Racer akımının en çarpıcı temsilcisi olan Moto Guzzi’nin V7 III 50 Anniversio modeli üzerine kurguluyoruz. Aynı zamanda Piaggio ile scooter piyasasında artan ivmeyle büyümeye devam edeceğiz. Ayrıca Piaggio’nun ürün gamına 2016’da katılan Medley’in yüksek tekerli scooter segmentinde ciddi oranda ses getirmesini bekliyoruz. ” dedi.
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