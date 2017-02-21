Piaggio Group Türkiye yeni distribütörü

Volkswagen Grubu’nun Çek markası Skoda, kompakt oyuncusu Octavia’nın makyajıyla birlikte, sportif versiyon olan RS Serisi’ni de elden geçiriyor. Yeni geliştirilen, (sedan ve station modellerden oluşan) RS 245 Serisi modelleri Mart ayı başındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Yeni Octavia RS 245, adından da anlaşılacağı gibi, artık 245 HP’lik motor gücüne sahip. Yani bir önceki […]