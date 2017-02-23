15.000 şarj istasyonuna yeşil ışık

Avrupa Birliği, Almanya’da kurulacak 15 bin yeni elktrikli otomobil şarj ünitesi için yeşil ışık yaktı. 5 bin standart ünite ve 10 bin adet de hızlı şarj ünitesini kapsayan bu proje için Alman hükümeti 300 milylon Euro yatırım yapacak. Hükümetin ihale yoluyla destekleyeceği istasyonlarda, hala açık olması ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmasını talep ediyor. Şarj işleminin ücretli ya da ücretsiz olacağına ise ihaleye katılan yatırımcılar karar verecek.
Ford gaza basıyor
Otomobil segmentinde bu yıl atağa kalkan Ford Avrupa pazarı için hız kesmiyor. Mustang, Edge, Kuga ve Ka bu yılın yenilikleri arasında bulunurken 2017 sonu itibarı yeni Focus’un yanında spor modeller de öne çıkacak. Mondeo ST ve Fiesta RS’in haricinde Le-Mans’daki 50. Yıldönümü için ortadan motorlu yeni GT 40 gelecek.
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