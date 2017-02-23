15.000 şarj istasyonuna yeşil ışık

Otomobil segmentinde bu yıl atağa kalkan Ford Avrupa pazarı için hız kesmiyor. Mustang, Edge, Kuga ve Ka bu yılın yenilikleri arasında bulunurken 2017 sonu itibarı yeni Focus’un yanında spor modeller de öne çıkacak. Mondeo ST ve Fiesta RS’in haricinde Le-Mans’daki 50. Yıldönümü için ortadan motorlu yeni GT 40 gelecek.