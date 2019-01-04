AutoShow
Türkiye’nin 1 Numaralı Otomobil Dergisi – Auto SHOW  |  HABER  |  36 Markadan 100 Model
4 Ocak 2019  

36 Markadan 100 Model

KARŞILAŞTIRMA
Karoq’un potansiyeli var
SUV MARKA-MODELLER
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Citroen
Dacia
DS
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Maserati
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Seat
Skoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
VW
Volvo

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