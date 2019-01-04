36 Markadan 100 Model

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MOTOBIKE ISTANBUL FUARI YENİLENEN YÜZÜYLE KAPILARINI AÇTI
Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen, Türkiye’nin lider uluslararası motosiklet, bisiklet ve aksesuarları fuarı olan Motobike Istanbul, 23 Şubat 2017 Perşembe günü İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Geçtiğimiz yıl Eurasia Moto Bike Expo adıyla düzenlenen fuar, bu yıl Motobike Istanbul ismiyle ve yenilenen logosuyla, bisiklet ve motosiklet severleri 9.kez ağırladı. Bu yıl fuara motosiklet ürün […]
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