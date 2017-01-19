Ailenin sportif üyeleri

Borusan, BMW’de Aralık ayı boyunca Euro’yu 2,99 TL olarak sabitledi. Kampanyada ayrıca BMW modellerine %0,59’dan %0,69’a kadar değişik süre ve oranlarda vade seçenekleri ile sahip olunuyor. Ücretsiz kasko ve BMW Service Inclusive paketi de hediye. Kampanyanın geçerli olduğu modeller ise aşağıdaki gibidir. Bu modeller 36 aya kadar %0,59, 48 aya kadar %0,69 faiz oranı ile […]