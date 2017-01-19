Ailenin sportif üyeleri

Porsche, 911 model ailesini dinamik, rahat ve yüksek verimli 911 GTS modelleriyle genişletiyor.
Yeni 911 GTS’ler Nisan ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak. GTS modelleri, 5 versiyonla sunulacak. Bunlar arasında hem Coupé hem de Cabriolet tasarımlı, arkadan itişli 911 Carrera GTS ve dört çeker sistemli 911 Carrera 4 GTS var. Ayrıca ürün ailesinde dört çekişli 911 Targa 4 GTS de yer alıyor. Tüm versiyonlarda 7 ileri manuel veya opsiyonel PDK otomatik şanzımanlar bulunacak. 3,0 litrelik 6 silindirli motor, yeni geliştirilen turboşarj sayesinde, 911 Carrera S’den 30 HP ve önceki GTS modelinden de 20 HP daha fazla güç sağlıyor. 3,6 saniyede sıfırdan 100 km/s hıza ulaşan GTS Coupé 312 km/s maksimum hıza sahip.
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