AutoShow
Türkiye’nin 1 Numaralı Otomobil Dergisi – Auto SHOW  |  HABER  |  Arazi savaşçısı
4 Ocak 2019  

Arazi savaşçısı

SUV uzmanı Jeep, Los Angeles Fuarı’nda ilginç bir model sergiledi. Pickup görünümlü Gladiator, zorlu arazi şartlarıyla savaşmak için tasarlanmış. Devamı Auto SHOW Ocak sayısında.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.