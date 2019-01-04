Arazi savaşçısı

SUV uzmanı Jeep, Los Angeles Fuarı’nda ilginç bir model sergiledi. Pickup görünümlü Gladiator, zorlu arazi şartlarıyla savaşmak için tasarlanmış. Devamı Auto SHOW Ocak sayısında.
Adventure Naked sınıfının iddialı modeli “Bajaj Dominar 400” gün sayıyor
Dünyanın en büyük üçüncü motosiklet üreticisi kimliği ile Türkiye’de de motorsiklet sektörünün yükselen markası olan Bajaj, sport segmentindeki büyük başarısının ardından, adventure naked segmentine de iddialı bir giriş yapıyor. Yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak olan “Dominar 400” ilk kez Motobike İstanbul’da sergilenmiş ve büyük ilgi toplamıştı. “Dominar 400” performansı, şık tasarımı, gelişmiş teknolojisi ve yüksek […]
Bir cevap yazın