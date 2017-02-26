Audi S5’in gücü % 20 arttı

Audi A5’in ikinci nesli yakın zaman önce gün ışığına çıktı. Bu ise, VW Group modelleri üzerine uzmanlaşmış olan modifiye markası ABT için kaçırılmayacak bir fırsattı. ABT Sportsline, Audi S5 Serisi’nde Coupe, Cabriolet ve 5 kapılı Fastback modellerinin tamamını güç modifikasyonuna tabi tuttu.
Audi S5’in 3.0 lt V6 turbo motoru, ABT’ın temel tuning işlemi sonrasında, yüzde 20’lik performans artışına ulaştı. Artık motor gücü 425 HP, tork ise 550 Nm’ye çıkmıştı. Aynı zamanda yükseltilen torkun, quattro çekiş sistemine ekstra yük getirmemesine de özen gösterilmişti.
Temel modifikasyonda, araçların dış görünümlerinde bu güç artışını simgeleyecek çok fazla ipucu yok, sadece ABT logoları ve özel ABT jantları dış görünümdeki farklılığı oluşturuyor. Jantlardan bahsetmişken, ABT mühendisleri, S5 serisi için farklı renklerde 19 ve 20 inçlik jantları öneriyor. Dışta daha fazla sportiflik isteyenler ise opsiyon olarak sunulan gövde kitini buna ilave edebilirler. Arka tampon altı etekleri özelleştirilebilir, ayrıca egzoz susturucu çıkışlarına spor görünümlü uçlar da takılabilir. Öte yandan dış tasarımda yer verilen ABT logolarına, iç mekanda da rastlamak mümkün.
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