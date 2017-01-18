AVRUPA OTOMOBİL PAZARI

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 2015 yılı aynı dönemine göre %6,5 arttı ve toplam 15.131.719 adet seviyesinde pazara ulaşıldı.
2015 yılı aynı döneminde 14.202.273 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %14,7 ile Hollanda’da ve %2 ile İsviçre’de düşüş yaşandı. 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde, 2015 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise %31,7 ile İzlanda, %25,1 ile Macaristan ve %23,5 ile Hırvatistan oldu. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 Aralık ayında 2015 yılı aynı ayına göre %3,2 arttı ve toplam 1.193.286 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2015 yılı Aralık ayında 1.156.798 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %48,1 ile Hollanda, %30,1 ile Yunanistan, %16,2 ile İzlanda’da ve %1,1 ile İngiltere’de yaşandı. 2016 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar, %82,4 ile Hırvatistan, %37,4 ile Macaristan ve %29,3 ile Portekiz oldu.
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