AVRUPA OTOMOBİL PAZARI

Aracınız kış aylarında, yaz aylarından daha fazla risk altındadır ve daha çok zorlanır. Bu nedenle aracınızın mevsimsel koşullardan etkilenmemesi için kış gelmeden mutlaka bakımını yaptırmalısınız. Bosch Car Service, kış öncesi doğru bir bakımın nasıl olması gerektiğiyle ilgili 7 önerisini açıkladı. Bu bakım ipuçları, ileride çıkacak ek masrafları önlemeniz, daha az yakıt tüketimi sağlamanız ve yüksek […]