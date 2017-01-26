AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2016 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE %7,2 ARTTI.

Mini ürün ailesindeki yenilenme süreci, üstü açılabilen Mini cabrio ile devam ediyor. Yeni bir dış tasarım, yeni motor seçenekleri ve elektrikli açılır tavanı ile Mini, tarz sahibi kimliğinden ödün vermeden klasik kült tasarımla modern teknoloji ve konforu bir arada sunabiliyor. 12 yıl önce ilk üstü açılır versiyonunu piyasaya süren Mini, segmentinde üstü açılır, dört koltuklu […]