AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2016 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE %7,2 ARTTI.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Ocak-Aralık
döneminde %7,2 arttı ve 17.536.560 adet seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılının aynı
döneminde toplam 16.361.755 adet satış gerçekleşmişti.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde %9,9 ile
Hollanda’da, %2 ile İsviçre’de düşüş yaşandı. 2016 yılının aynı döneminde satışlarını en
çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İzlanda %32,9, Litvanya %26,4 ve Hırvatistan %23,6
oranlarıyla yer aldı.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Aralık ayında %4,2
arttı ve 1.414.140 adet seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılı aynı ayında ise toplam 1.356.699
adet satış gerçekleşmişti.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Aralık ayında daralma yaşayan ülkeler;
%44,7 ile Hollanda, %30,2 ile Yunanistan, %12,4 ile İzlanda ve %2,5 ile İngiltere oldu.
Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan %70,7, Portekiz %28,4 ve
Macaristan %26,4 oranlarıyla yer aldı.
2016 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye, %0,3 azalış ile Avrupa otomotiv satışları
sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 yılı Ocak-Aralık
döneminde 2015 yılı aynı dönemine göre %6,5 arttı ve toplam 15.131.719 adet
seviyesinde pazara ulaşıldı. 2015 yılı aynı döneminde 14.202.273 adet satış gerçekleşmişti.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın
aynı dönemine göre %14,7 ile Hollanda’da ve %2 ile İsviçre’de düşüş yaşandı.
2016 yılı Ocak-Aralık döneminde, 2015 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran
ilk üç pazar ise %31,7 ile İzlanda, %25,1 ile Macaristan ve %23,5 ile Hırvatistan oldu.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 Aralık ayında 2015 yılı
aynı ayına göre %3,2 arttı ve toplam 1.193.286 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2015
yılı Aralık ayında 1.156.798 adet satış gerçekleşmişti.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına
göre en fazla düşüş sırasıyla %48,1 ile Hollanda, %30,1 ile Yunanistan, %16,2 ile
İzlanda’da ve %1,1 ile İngiltere’de yaşandı.
2016 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar,
%82,4 ile Hırvatistan, %37,4 ile Macaristan ve %29,3 ile Portekiz oldu.
2016 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye, %6,4 azalış ile Avrupa hafif ticari araç
satışları sıralamasında 4. sırada yer aldı.
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