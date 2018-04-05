AutoShow
Türkiye’nin 1 Numaralı Otomobil Dergisi – Auto SHOW  |  HABER  |  BMW’nin yeni çılgınlığı
5 Nisan 2018  

BMW’nin yeni çılgınlığı

7 Serisi’nin bile kısa olduğunu düşünenlerin BMW 8 Gran Coupe’yi beklemeleri gerekecek.
Gerçekten çok büyük: BMW’nin Cenevre’de sergilediği konsepti 8 Gran Coupe 5,78 m’lik uzunluğa sahip. Haberin devamı Auto SHOW Nisan sayısında.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.