BMW’nin yeni çılgınlığı

Avrupa’nın bağımsız çarpışma kuruluşu Euro NCAP, 20 yıldan beri kazalarda insan hayatını kurtarmaya yardımcı oluyor. 1997’de ilk çarpışma testlerini gerçekleştiren Euro NCAP, açıkladığı sonuçlar ve tavsiyelerle üreticileri daha güvenli araçlar geliştirmeye teşvik ediyor. Ayrıca kullanıcılar da, güvenlikte 5 yıldız alan araçları tercih ederek kaza güvenliğinin artırılmasına yardımcı oldular. İstatistiklere göre son 20 yıl boyunca oluşan […]