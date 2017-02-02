Carrera ile Turbo arasında

Neredeyse 996 Turbo S kadar güçlü olan GTS, “normal” Carrera’lardan daha güçlü ve sert ayarlara sahip. Bu sayete GTS, GT3 ile RS türevleri arasında yer alacak. Mart 2017 itibariyle 911 GTS, 5 versiyon ile piyasaya çıkacak.991 Serisi’ndeki atmosferikten turbo beslemeli motorlara geçişten (3.0 lt’lik boxer, 450 HP) de nasibini alan GTS’te tasarım olarak öncüsünün tarzına sadık kalınacak. Karoserdeki siyah eklentiler, GTS logoları, siyah jantlar, Sport-Design aynalar ve siyah eloksi egzoz çıkışları, dikkatli gözlerin fark edebileceği değişiklikler.
Honda CR-V ÖDÜLLENDİRİLDİ
Dizel otomobil dergisi Diesel Car, Honda CR-V’yi, 4X4 kullanan ikinci el araçlar sıralamasında yılın otomobili seçti. Aracı, ferah ve mükemmel donatılmış kompakt SUV olarak niteleyen dergi, uzmanlardan oluşan bir jüriyle bu kararı verdiklerini açıkladı. 2007 ve 2012 yılları arasında üretilen CR-V modellerde yapılan araştırma sonucu, aracın, yeni rakiplerinden ve premium marka alternatiflerinin birçoğundan daha […]
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