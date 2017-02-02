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2 Şubat 2017  

Carrera ile Turbo arasında

Neredeyse 996 Turbo S kadar güçlü olan GTS, “normal” Carrera’lardan daha güçlü ve sert ayarlara sahip. Bu sayete GTS, GT3 ile RS türevleri arasında yer alacak. Mart 2017 itibariyle 911 GTS, 5 versiyon ile piyasaya çıkacak.991 Serisi’ndeki atmosferikten turbo beslemeli motorlara geçişten (3.0 lt’lik boxer, 450 HP) de nasibini alan GTS’te tasarım olarak öncüsünün tarzına sadık kalınacak. Karoserdeki siyah eklentiler, GTS logoları, siyah jantlar, Sport-Design aynalar ve siyah eloksi egzoz çıkışları, dikkatli gözlerin fark edebileceği değişiklikler.

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