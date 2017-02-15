Citroen SpaceTourer 4X4 E CONCEPT

Citroen, Cenevre Fuarı’nda SpaceTourer 4X4 E Concept adlı bir konsept tanıtmayı planlıyor. Firmanın lifestyle odaklı “E” tarzıyla tasarlanan konsept, Citroen’in benzersiz tarzını, pratik kullanım, 4×4 sistemi ve geliştirilmiş güvenlik donanımları ile harmanlayacak. İç mekanda ise Citroen’in “Advanced Comfort” programı kullanılacak. Yani “modern çağın maceracısı” olarak tanımlanan konseptte konfor konusu özellikle öne çıkarılacak: Binişleri rahatlatan kayan kapılar, 9 kişi ağırlayabilen çok geniş iç mekan, yumuşak malzemeler, büyük camlar, dev cam tavan, Citroen Connect navigasyon, sesli kontrol, Mirror Screen, otomatik değişken aydınlatmalı farlar…
Yeni : Porsche 718 Boxster
Yeni ortadan motorlu, dört silindirli roadster: Porsche 718 Boxster Porsche, Boxster ve Cayman’ın 2016 yılından itibaren artık 718 Boxster ve 718 Cayman olarak adlandırılacağını açıklamasından kısa bir süre sonra, 2016 model Porsche 718 Boxster’ı tanıttı. Bir önceki versiyondan 35 HP daha güçlü olan 718 Boxster, yüzde 13 daha az yakıt tüketiyor. İlk Boxster otomobilin piyasaya […]
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