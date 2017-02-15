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15 Şubat 2017  

Citroen SpaceTourer 4X4 E CONCEPT

Citroen, Cenevre Fuarı’nda SpaceTourer 4X4 E Concept adlı bir konsept tanıtmayı planlıyor. Firmanın lifestyle odaklı “E” tarzıyla tasarlanan konsept, Citroen’in benzersiz tarzını, pratik kullanım, 4×4 sistemi ve geliştirilmiş güvenlik donanımları ile harmanlayacak. İç mekanda ise Citroen’in “Advanced Comfort” programı kullanılacak. Yani “modern çağın maceracısı” olarak tanımlanan konseptte konfor konusu özellikle öne çıkarılacak: Binişleri rahatlatan kayan kapılar, 9 kişi ağırlayabilen çok geniş iç mekan, yumuşak malzemeler, büyük camlar, dev cam tavan, Citroen Connect navigasyon, sesli kontrol, Mirror Screen, otomatik değişken aydınlatmalı farlar…

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