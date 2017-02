Citroen SpaceTourer 4X4 E CONCEPT

Premium otomobil üreticisi Lexus, dinamik grafikler ve videolar yansıtan 41,999 adet programlanabilir LED ışığını IS modelinin gövdesi üzerine yerleştirdi. İngiltere listelerinin bir numaraları şarkıcılarından biri olan Dua Lipa’nın yeni hit parçası “Be the One” için çekilen video klipte rol alan Lexus LIT IS, bu LED’li haliyle müzik dünyasında büyük ses getirdi. IS modelinin çekici tasarım […]