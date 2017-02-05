DACIA’DA ŞUBAT’TA ÖZEL İNDİRİM

Dacia modellerinde Şubat ayında özel faiz oranları ve ticari taksilere özel ekstra indirimler sunuluyor.
Şubat ayında tüm Dacia binek modellerinde 12.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz oranı bulunuyor. Diğer taraftan Dacia hafif ticari modellerinde de avantajlı faiz oranları mevcut.
Ayrıca Dacia, ticari taksi satın alımlarında, taksi müşterilerine özel indirim 1.500 TL indirim sunuluyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen avantajlı faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor.
Şubat ayında Sandero 48.600TL, Logan MCV 53.800TL, Dokker Van 40.100TL, Duster 56.100TL, Lodgy 62.600TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.
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