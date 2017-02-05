DACIA’DA ŞUBAT’TA ÖZEL İNDİRİM

Otomotiv dünyasına 1995 yılında sunduğu ESP® (Elektronik Denge Sistemi) ile Avrupa’da bugüne kadar 190.000 kazayı önleyen Bosch Grubu, geliştirip ürettiği sürücü destek sistemleriyle bu yolda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Günümüzde en önemli kaza nedeninin sürücünün zamanında frenleme yapamaması olduğu gerçeğinden hareketle Bosch Grubu, arkadan çarpmaları önlemede veya arkadan çarpmalı kazaların etkilerini en aza indirgemede […]