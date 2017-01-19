Denizdeki lüks ve performans

Lexus, yollarda kullanıcılarına yaşattığı lüks ve performansı, geliştirdiği yat konseptiyle denizlere de taşıyor.
Lexus’un tarzını yansıtan ve Miami’de tanıtılan Spor Yat konsepti, bir çift yüksek performanslı Lexus V8 motoruyla donatıldı. Günlük kullanıma uygun olarak tasarlanan yat, sekiz kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip. Tasarımı ise Lexus Tasarım Merkezi tarafından şekillendirilmiş. Karbonfiber takviyeli polimer (CFRP) teknolojisiyle tasarlanan gövde, hem çok sağlam hem de çok hafif. Bu spor yatta, Lexus LC 500’de de kullanılan bir çift benzinli motor yer alıyor. 5.0 litre V8 motorların her biri 440 HP gücünde ve yatı maksimum 43 knot hıza çıkarıyor.
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