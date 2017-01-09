Elektronik Concierge emrinizde

Teknoloji tedarikçilerinden Harman, CES 2017’ye, Rinspeed’in Oasis modeli için geliştirdiği yeniliklerle katıldı. Bu yeniliklerden en ilginci ise artırılmış gerçeklikle donatılmış Elektronik Concierge hizmeti servisi oldu. Sesli komutla çalışan bu sistemde, sanal asistanınız, size güzergah üzerindeki kişiselleştirilmiş ilgi çekici noktaları önerebiliyor. Ayrıca konferans görüşmeleri ayarlayabiliyor, ajandanızı güncelliyor hatta Skype aracılığıyla, yabancı iş ortaklarıyla yaptığınız telefon görüşmelerinde gerçek zamanlı olarak tercüme hizmeti de veriyor. Harman’ın sergilediği diğer teknolojiler arasında akıllı elektronik aynalar, tam boy ön cam HUD ve otonom sürüş hazırlık kontrolu da yer alıyor.
Opel’in en iyi yılı
Opel Satış ve Satış Sonrası’ndan sorumlu Grubu Başkan Yardımcısı Peter Christian Kuspert, bir açıklama yaparak “2015 ürün saldırısı sayesinde 2011 yılından bu yana Opel için en iyi yıl oldu. Biz hacim ve pazar payımızı artırdık ve 2016 yılında bu başarıyı devam ettirmenin mümkün olduğu konusunda iyimserim” dedi. Son dört yılın en iyi satışını 1.1 milyon […]
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