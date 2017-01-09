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9 Ocak 2017  

Elektronik Concierge emrinizde

Teknoloji tedarikçilerinden Harman, CES 2017’ye, Rinspeed’in Oasis modeli için geliştirdiği yeniliklerle katıldı. Bu yeniliklerden en ilginci ise artırılmış gerçeklikle donatılmış Elektronik Concierge hizmeti servisi oldu. Sesli komutla çalışan bu sistemde, sanal asistanınız, size güzergah üzerindeki kişiselleştirilmiş ilgi çekici noktaları önerebiliyor. Ayrıca konferans görüşmeleri ayarlayabiliyor, ajandanızı güncelliyor hatta Skype aracılığıyla, yabancı iş ortaklarıyla yaptığınız telefon görüşmelerinde gerçek zamanlı olarak tercüme hizmeti de veriyor. Harman’ın sergilediği diğer teknolojiler arasında akıllı elektronik aynalar, tam boy ön cam HUD ve otonom sürüş hazırlık  kontrolu da yer alıyor.   

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