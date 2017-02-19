Ferrari 812 Superfast

Ferrari, yeni süpersport otomobili 812 Superfast’i, 87. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtıyor.
12 silindirli yeni İtalyan canavarı, Ferrari tarihindeki en güçlü ve en hızlı model olma ünvanını taşıyor. Yenilikçi özelliklerinin yanı sıra, 12 silindirli motoru ile 1947’de başlayan “Şahlanan At” fenomenini, otomobil dünyasında yeni bir yere taşımaya hazırlanıyor.
812 Superfast, Ferrari’nin V12 tarihindeki en güçlü ve en özel Ferrari olmak üzere tasarlandı. Devasa motoru ile gücünden ödün vermeyen 812, müşterilerin talepleri doğrultusunda hem yolda hem pistte hem performanslı kullanımda hem de günlük kullanımda bütün isteklere karşılık verecek şekilde optimize edilmiş.
Ferrari, 812 modeli için yepyeni bir V12 motor tasarlamış. Aracın ön-orta kısmına yerleştirilmiş, 6.5 litrelik V12, 788 HP gücünde. Maksimum güç üretimini 8,500 devirde gerçekleştiren 812 Superfast, daha önce önden motorlu hiçbir aracın ulaşamadığı verileri ortaya koyuyor. 7000 devirde 718 Nm tork üretebilen yeni İtalyan, 3,500 devirde seyrederken, bu gücünün %80’ini hazırda bekletiyor. Böylece 812 Superfast, her devir aralığında sürekli hızlanan, alt devirlerde canlılığını koruyan bir sürüş sunuyor. Ferrari’nin V12 mirası, akustiği yenilenmiş egzozu ile kulakların pasını siliyor.
Ferrari, bu performans verilerini ulaşmak için, daha önce hiçbir performans aracında kullanılmamış 350 barlık direkt enjeksiyon sistemi ve F1 motorlarından alınmış geometrik hava giriş sistemini kullanmış. Çift kavramalı şanzıman ise, spesifik vites aralıkları ile daha hızlı vites geçişleri sunarken, gaz tepkimesini de keskinleştiriyor.
812 Superfast, V12 motorun gücünü kontrollü bir şekilde kullanabilmek için son teknoloji sürüş asistanları ile donatılmış. Ferrari’nin yeni teknolojisi EPS (Elektric Power Steering) ile aracın direksiyon tepkimeleri geliştirilirken, Ferrari’nin patentli Side Slip Control sistemi sayesinde aracın gücü kontrollü ama performansından ödün vermeyecek bir şekilde ayarlanabiliyor. Ayrıca yine ilk defa kullanılan PCV (Virtual Short Wheelbase) sistemi aracın dönüşlerde daha çevik ve daha tepkili olmasına yardımcı oluyor.
Dizayn aşamasında Ferrari, güzellik ile aerodinamiği bir araya getirme yeteneğini devam ettiriyor. Aracın dış tasarımı hem göze hitap ettiği kadar, yüksek performans taleplerini de karşılıyor. Arka tasarımını efsanevi 1969 model 365 GTB4’ten esinlemiş yani yüksek bir arka kısma sahip. Kısa ve küt bir arka tasarıma sahip olan 812 Superfast, geniş arka çamurlukları ile V12 motorun agresif ve iddialı karakterini yansıtıyor. Tamamen LED aydınlatma sistemi, büyük hava kanalları ve şişkin ön kaputu nedeniyle 812, ön tasarımda kaslı bir izlenim sergiliyor.
Ayrıca Ferrari, Rosso Settanta adını verdiği yeni bir renk seçeneğini 812 için özel olarak hazırlamış. Bu renk, Ferrari tarihinin güçlü V12 araçlarının ruhunu taşıyor.
812 Superfast, iç mekanda ise ön tarafta yer alan V12 motor ve güçlü dış tasarımın etkilerini, olabilecek maksimum konforla birleştirecek şekilde tasarlanmış. Ferrari’nin karakteristik çok düğmeli direksiyonunu ve bilgisayarlı ön panelini görebildiğimiz 812 Superfast, sürücüsüne bir süpersport otomobil kokpitinde olduğunu hissettiriyor.
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