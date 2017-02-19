Ferrari 812 Superfast

6663 sayılı kanunun 89. maddesi 15. bendine istinaden basit usul vergi beyannamelerinde 8000 TL indirime gidildi. Buna göre yıllık 8000 TL üzeri kazanç beyan eden taksi esnafı indirimden faydalanabilecek. Hükümet, yıllık geliri 8000 TL’nin altında olan taksiciden vergi almama kararı aldı. 8000 TL’nin üzerinde geliri olan mükelleften ise 8000 TL’nin üstü olan kısım için vergi […]