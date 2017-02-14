Formula 1 araç tanıtım takvimi

Formula 1’de yeni sezon araçlar tanıtıma hazır hale gelmeye başladı. Araç tanıtımları önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak ve yeni aerodinami kurallarının araç tasarımlarını ne kadar etkilediği ortaya çıkacak. Tanıtımlarda başlangıcı, 20 Şubat tarihinde Sauber (http://www.sauberf1team.com/de/) yapacak. Şampiyon Mercedes ise tanıtımını 3 gün sonra Silverstone’da gerçekleştirecek.
Kesinleşen diğer tanıtım tarihleri ise şöyle:
20 Şubat: Sauber (online)
21 Şubat: Renault (Enstone)
22 Şubat: Force India (Silverstone)
23 Şubat: Mercedes (Silverstone)
24 Şubat: Ferrari (Fiorano)
24 Şubat: McLaren (Woking)
26 Şubat: Toro Rosso (Barcelona)
26 Şubat: Red Bull (Barcelona)
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