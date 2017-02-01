Gelmiş geçmiş en iyi Ibiza!

Renault Talisman ve yeni Renault Megane bağımsız bir kuruluş olan Euro NCAP’in gerçekleştirdiği testler sonrasında pasif güvenlik alanında beş yıldıza layık görüldü. Renault, Yeni Espace ve Kadjar’ın ardından Talisman ve Yeni Megane modelleri ile birlikte 2015 yılında en yüksek not olan beş yıldızlı model sayısını dörde çıkarmış oldu. Renault Talisman ve Yeni Megane sürücülere güven […]