AutoShow
Türkiye’nin 1 Numaralı Otomobil Dergisi – Auto SHOW  |  HABER  |  Güzel stationların adı (artık) Shooting Brake
15 Nisan 2019  

Güzel stationların adı (artık) Shooting Brake

A Serisi’nin teknolojilerinin kullanıldığı yeni CLA Shooting Brake, stationlara ihtiyacı olmayan herkesin stationı olacak: Cool görünümlü ama maksimum pratik değil. Haberin devamı Auto SHOW Dergi Nisan sayısında.

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