Güzel stationların adı (artık) Shooting Brake

A Serisi’nin teknolojilerinin kullanıldığı yeni CLA Shooting Brake, stationlara ihtiyacı olmayan herkesin stationı olacak: Cool görünümlü ama maksimum pratik değil. Haberin devamı Auto SHOW Dergi Nisan sayısında.
Yaris ile yarışa dönüyor
2000’li yıllarda Formula 1 arenasına yönelen Toyota, ralli parkurlarından uzun bir süre uzak kalmıştı. 17 yıl aradan sonra, ralliye dönme kararı alan Toyota, bu amaçla Yaris WRC modelini hazırladı. Monte Carlo Rallisi’yle birlikte start alacak olan Yaris WRC’yle aynı paralelde, güçlü bir Yaris versiyonu da müşterilerin beğenisine sunulacak. Cenevre Otomobil Fuarı’nda bu sportif Yaris versiyonu […]
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