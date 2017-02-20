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20 Şubat 2017  

Honda Clarity

Honda, Cenevre Fuarı’nda, yakıt hücreli arabası olan Clarity modelini sergiliyor. Avrupa’ya yıl sonunda piyasaya sunulacak olan Clarity, dünyanın teknolojik olarak en gelişmiş hidrojen yakıt hücreli modeli olarak kabul ediliyor. Clarity, bir depo hidrojen yakıtıyla 620 km sıfır emisyonlu menzil sunabiliyor.Honda, Clarity projesinin Avrupa ayağında, HyFIVE isimli kuruluşla işbirliği yapıyor. HyFIVE, Avrupa kıtasında hidrojen yakıtlı otomobillerin kullanımının artırılması ve yakıt istasyon altyapılarının çoğaltılması konularında çalışmalar yürütüyor.

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