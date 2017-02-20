Honda, Cenevre Fuarı’nda, yakıt hücreli arabası olan Clarity modelini sergiliyor. Avrupa’ya yıl sonunda piyasaya sunulacak olan Clarity, dünyanın teknolojik olarak en gelişmiş hidrojen yakıt hücreli modeli olarak kabul ediliyor. Clarity, bir depo hidrojen yakıtıyla 620 km sıfır emisyonlu menzil sunabiliyor.Honda, Clarity projesinin Avrupa ayağında, HyFIVE isimli kuruluşla işbirliği yapıyor. HyFIVE, Avrupa kıtasında hidrojen yakıtlı otomobillerin kullanımının artırılması ve yakıt istasyon altyapılarının çoğaltılması konularında çalışmalar yürütüyor.
Şampiyonluğu kutladılar
Türkiye’nin en uzun ömürlü ralli takımı olan ve resmi fabrika takımı olarak kurulduğu 1998 yılından bu yana sportif faaliyetlerini aralıksız olarak başarıyla sürdürüp, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda projeye imza atan Castrol Ford Team Türkiye, Ralli Takımlar Şampiyonluğunu düzenlenen özel bir gecede kutladı. Ralli parkurlarında sayısız zafer ve şampiyonluklara imza atan Castrol […]
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