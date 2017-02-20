Honda Clarity

HARİTASI GÜNCELLENEN YANDEX NAVİGASYON PARK YERLERİNİ GÖSTERECEK Yandex’in en sevilen uygulamalarından Navigasyon ve Haritalar, hayatı kolaylaştıran yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor. Sürücülerin trafikteki en büyük problemlerinden biri olan park yeri bulma sorununa Yandex Navigasyon çözüm getirdi. İlk olarak İstanbul’da başlayan hizmet kapsamında, Yandex Navigasyon kullanıcıları bundan böyle güncel trafik bilgileri ve alternatif rotalarla birlikte en […]