Honda CR-V ve HR-V 2016’yı Dünya Satış Rekoru ile Kapattı

Lexus, yollarda kullanıcılarına yaşattığı lüks ve performansı, geliştirdiği yat konseptiyle denizlere de taşıyor. Lexus’un tarzını yansıtan ve Miami’de tanıtılan Spor Yat konsepti, bir çift yüksek performanslı Lexus V8 motoruyla donatıldı. Günlük kullanıma uygun olarak tasarlanan yat, sekiz kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip. Tasarımı ise Lexus Tasarım Merkezi tarafından şekillendirilmiş. Karbonfiber takviyeli polimer (CFRP) teknolojisiyle tasarlanan […]