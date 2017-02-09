INFINITI’den Şubat ayına sabit kur

Otomotiv sektörünün önemli teknoloji tedarikçilerinden olan Continental, otomobillere biyometrik tarama özellikleri kazandırmaya hazırlanıyor. Las Vegas’taki CES 2017’de sergilenen teknolojiler arasında, yüz tanımlama algılamasıyla otomobili çalıştırma ve parmak izi tanımlama bulunuyor. Anahtarsız giriş sistemiyle entegre olarak çalışacak yeni sistemler, otomobillerdeki güvenlik seviyesini artıracak. Continental ayrıca üç boyutlu kokpit ve çevre sensörleriyle otonom sürüş teknolojilerindeki gelişmeleri de […]