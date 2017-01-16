Japonya’nın seçimi Impreza

Viyanalı üretici Marchi Mobile tarafından İstanbullu bir müşteri için hazırlanan bu beyaz renkli lüks otobüsün adı Elemment Viva. Orijinal tasarım ayrıntıları Luigi Colani tarafından yaratılan aracın tasarım hakları Mario Marchi tarafından satın alınan araçta 20 kişi, abartılı bir lüks ve yüksek teknolojilerle donanmış olarak yolculuk edebiliyor.