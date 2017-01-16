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16 Ocak 2017  

Japonya’nın seçimi Impreza

Subaru Global Platformu’nun ilk modellerinde yeni Impreza, Japonya’da “2016-2017 Yılının En İyi Otomobili” seçildi. 1 Kasım 2015 ve 31 Ekim 2016 tarihleri arasında Japonya’da satışa sunulan binek otomobiller arasında birinci olan yeni Impreza, ön kaput üzerinde yaya havayastığı sunan ilk Japon otomobili unvanıyla da tarihe geçti.

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