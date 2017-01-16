Japonya’nın seçimi Impreza

Subaru Global Platformu’nun ilk modellerinde yeni Impreza, Japonya’da “2016-2017 Yılının En İyi Otomobili” seçildi. 1 Kasım 2015 ve 31 Ekim 2016 tarihleri arasında Japonya’da satışa sunulan binek otomobiller arasında birinci olan yeni Impreza, ön kaput üzerinde yaya havayastığı sunan ilk Japon otomobili unvanıyla da tarihe geçti.
Başka bir dünyadan gelmiş gibi
Viyanalı üretici Marchi Mobile tarafından İstanbullu bir müşteri için hazırlanan bu beyaz renkli lüks otobüsün adı Elemment Viva. Orijinal tasarım ayrıntıları Luigi Colani tarafından yaratılan aracın tasarım hakları Mario Marchi tarafından satın alınan araçta 20 kişi, abartılı bir lüks ve yüksek teknolojilerle donanmış olarak yolculuk edebiliyor.
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