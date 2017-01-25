Karda kaza yapmamak mümkün

Otomotiv dünyasına 1995 yılında sunduğu ESP® (Elektronik Denge Sistemi) ile Avrupa’da bugüne kadar 190.000 kazayı önleyen Bosch Grubu, geliştirip ürettiği sürücü destek sistemleriyle bu yolda önemli adımlar atmaya devam ediyor.
Günümüzde en önemli kaza nedeninin sürücünün zamanında frenleme yapamaması olduğu gerçeğinden hareketle Bosch Grubu, arkadan çarpmaları önlemede veya arkadan çarpmalı kazaların etkilerini en aza indirgemede yardımcı olacak Otonom Acil Frenleme Sistemi’ni geliştirdi.
Otonom Acil Frenleme Sistemi, otomobil çalışır çalışmaz devreye giriyor ve sürekli olarak öndeki trafiği analiz ediyor. Şehir içi ya da şehirler arası yollarda sürücüyü zamanında uyarıyor, yola yaya çıktığında ise çarpmayı engelliyor ya da kaza şiddetini azaltıyor.
Türkiye, son yılların en soğuk kış mevsimini yaşıyor. Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, araç sahiplerine de zorlu anlar yaşatıyor. Her akşam haber bültenlerinde buz tutmuş yollarda kayarak bir başka otomobile ya da yayaya çarpan otomobillerin görüntülerini izliyoruz. Bu kazalar kimi zaman can kaybı kimi zaman da sadece maddi hasarla sonuçlanıyor.
Trafik istatistikleri de arkadan çarpmalı trafik kazası sayısının bir hayli fazla olduğunu teyit ediyor. Bunun ağırlıklı nedeni kaygan yollar ya da sürücünün bir anlık dikkat dağılması olsa da teknolojiyle bu kazaları engellemek mümkün!
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