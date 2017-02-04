AutoShow
Ana Sayfa  |  HABER  |  Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Estate
4 Şubat 2017  

Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Estate

Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ T-Model 

Mercedes, başarılı aile otomobili E Serisi’nin Estate modelinin, hız canavarı olan AMG versiyonlarını tanıttı. Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Estate isimli AMG modelinde, 4.0 lt’lik, 612 HP gücünde V8 benzinli motor yer alıyor. 850 Nm’ye ulaşan maksimum tork, bu üst orta segmentteki aile otomobilini 3,5 sn’de 100 km/s hıza ulaştırıyor. Araçta 4MATIC+ isimli 4×4 sistemi ve 9 ileri oranlı otomatik şanzıman yer alıyor. Bu top modelle birlikte, 571 HP’lik, nispeten daha düşük güce sahip olan Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ Estate versiyonu da tanıtıldı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.