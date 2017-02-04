Mercedes, başarılı aile otomobili E Serisi’nin Estate modelinin, hız canavarı olan AMG versiyonlarını tanıttı. Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Estate isimli AMG modelinde, 4.0 lt’lik, 612 HP gücünde V8 benzinli motor yer alıyor. 850 Nm’ye ulaşan maksimum tork, bu üst orta segmentteki aile otomobilini 3,5 sn’de 100 km/s hıza ulaştırıyor. Araçta 4MATIC+ isimli 4×4 sistemi ve 9 ileri oranlı otomatik şanzıman yer alıyor. Bu top modelle birlikte, 571 HP’lik, nispeten daha düşük güce sahip olan Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ Estate versiyonu da tanıtıldı.
Doblo ve Fiorino ödülleri kaptı
İngiltere’de Sınıflarının En İyisi Fiat Fiorino ve Fiat Doblo’ya İngiltere’den ödül yağdı. Dünyanın önde gelen ticari araç dergilerinden biri olan “What Van?” tarafından düzenlenen organizasyonda üst üste ikinci defa “Yılın Hafif Ticari Vanı” ödülünü kazanan Fiat Doblo Cargo’nun yanı sıra Fiat Fiorino Cargo da “Yılın Küçük Ticari Vanı” ödülüne layık görüldü. What Van? Editörü James […]
Bir Cevap Yazın