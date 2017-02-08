Mercedes-Benz Türk 50. yılını tüm çalışanları ile coşkuyla kutladı

60 yıllık SUV uzmanı Güney Koreli SsangYong’un crossover segmentinde konumlandırdığı modeli Tivoli, Türkiye Otomotiv Pazarı’na girdiğinden beri aldığı ödüllere Kasım 2015’te bir yenisini daha ekledi. Son alınan ödülü, “Bild am Sonntag Gazetesi” ve “Auto Bild” tarafından 1976 yılından beri düzenlenen bu yıl 40. kez sahiplerini bulan dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan “Altın Direksiyon Türkiye […]