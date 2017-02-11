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11 Şubat 2017  

Mercedes-Benz Türk’ten Şubat ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Türk, otomobil ve hafif ticari araçlar için hazırladığı Şubat ayına özel kampanyalarla avantajlı faiz ve ödeme seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları

E350

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Şubat ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda;

  • 000 TL’ye varan kredi alımında 36 aya varan vade seçenekleri ve
  • 405 TL’den başlayan aylık ödeme planlarından yararlanmak mümkün.

Şubat ayına özel hazırlanan bir diğer kampanya kapsamında Mercedes-Benz C-Serisi ve Mercedes-Benz E-Serisi de uygun kredi ve ödeme seçenekleriyle satışa sunuluyor.

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