Mercedes-Benz Türk’ten Şubat ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Türk, otomobil ve hafif ticari araçlar için hazırladığı Şubat ayına özel kampanyalarla avantajlı faiz ve ödeme seçenekleri sunuyor.
Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Şubat ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda;
- 000 TL’ye varan kredi alımında 36 aya varan vade seçenekleri ve
- 405 TL’den başlayan aylık ödeme planlarından yararlanmak mümkün.
Şubat ayına özel hazırlanan bir diğer kampanya kapsamında Mercedes-Benz C-Serisi ve Mercedes-Benz E-Serisi de uygun kredi ve ödeme seçenekleriyle satışa sunuluyor.
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