MOTOBİKE İSTANBUL BAŞLIYOR

Motobike Istanbul ekibi, 2017 fuarı öncesi basın mensupları ile biraraya geldi. Geçtiğimiz yıl Eurasia Moto Bike Expo adıyla düzenlenen fuar, bu yıl sadeleştirilen Motobike Istanbul ismiyle ve yenilenen logosuyla, bisiklet ve motosiklet severleri 9. kez ağırlayacak. Fuar İstanbul Fuar Merkezi’nde 23-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.
Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen, Türkiye’nin lider uluslararası motosiklet, bisiklet ve aksesuarları fuarı Motobike Istanbul, fuar öncesinde ilgi çekici bir etkinlikle basına tanıtıldı. X Monster Girl ekibinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, çekiliş ile hediye edilecek Ducati, Bajaj, KTM ve SYM motosikletlerin yanı sıra Tetra ve Sedona bisikletler de sergilendi. Fuardaki tüm yenilikler ve ilk kez düzenlenecek olan Motobike Academy detayları düzenlenen etkinlik ile duyuruldu. Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım; ‘Motobike Academy kapsamında yer alan programlarımızda motosiklet ve bisiklet gezginlerini ağırlayacağız, rota çizmek üzerine öneriler verip deneyimlerini paylaşacaklar. Modadan teknik konulara kadar çeşitli seminerler ve eğitimler gerçekleşecek. Motosikleti ve bisikleti bir hayat biçimi olarak benimseyen veya yalnızca ilgi alanına giren herkes kendine uygun bir eğitim, atölye çalışması veya söyleşiye katılabilecek.’ sözleri ile tüm motosiklet ve bisiklet tutkunlarını Motobike Academy’ye davet etti.
Motobike Academy Fuara Renk Katacak
Bu yıl ziyaretçiler, dünyanın önde gelen motosiklet ve bisiklet markalarının en yeni modellerini görme şansını yakalamanın yanı sıra motosiklet dünyası ile ilgili keyifli söyleşilere de katılma şansı yakalayacak.
Sektörün Önde Gelen İsimleri Motobike Academy’de Olacak
Üniversite motosiklet kulüplerinin yanı sıra sektörün ünlü isimlerini ağırlayacak olan Motobike Academy’de, ele alınacak konular; Travel Talk, Tech Talk ve Fashion Talk olmak üzere 3 bölüme ayrıldı.
Motosiklet ve bisikletle gidilebilecek en özel rotaların ele alınacağı Travel Talk etkinliklerinde Cyclist Dergisi Editörü bisiklet gezgini İbrahim Yılmaz ve “Tamirhane” konseptiyle Vespa sevdalılarına hizmet veren Hasan Onur Süsler yer alacak.
Motosiklet ve bisiklet alanıyla ilgili önemli bilgilerin paylaşılacağı Tech Talk etkinliklerinde the Distinguished Gentlemans Ride’dan Attila Algan, Riders of Bilgi ve Brelis’in söyleşilerine yer verilecek. Ayrıca Av. Hüseyin Özcan ve Av. Yıldız Ceren Okur; motosikletlerde her türlü modifikasyon ve eklemelerin kanunlar karşısındaki uygunluğu, motosiklet kazaları, motosiklet hırsızlığı ve tüketici hakları konularını anlatacak. TÜVTÜRK ise motosiklet muayenesi hakkında fuar ziyaretçilerini bilgilendirecek.
Stil sahibi motosiklet ve bisiklet tutkunlarını ilgilendirecek olan Fashion Talk günlerinde güvenli ve şık sürüş kıyafetleri, motosiklet modası üzerine konular, GQ Dergisi Moda Editörü Kaner Kıvanç ve GQ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Üner tarafından ele alınacak.
Ayrıca Dakar yarışçısı Koray Özkaplan, Altın Elbiseli Adam Barkın Bayoğlu ve Gezimanya Murat Z. Özbilgi’nin keyifli sohbetleri ile bu yıl Motobike Istanbul’un her zamankinden daha eğlenceli geçmesi bekleniyor.
İndirimli Bilet Satışlarını ve Fuar Çekilişini Kaçırmayın!
Dünyanın önde gelen motosiklet ve bisiklet markalarının yer alacağı fuarda en yeni modelleri görme şansını yakalamak isteyen bayanlar ve öğrenciler Perşembe – Cumagünleri yüzde 50 indirimli bilet fiyatlarından yararlanabilecek.
Geçtiğimiz yıllarda ziyaretçilere, motosikletler ve bisikletler hediye eden Motobike Istanbul, bu yıl da geleneği bozmayacak. Fuar ziyaretçileri Biletix’ten aldıkları her bir biletlewww.motobikeistanbulcekilis.com adresine girerek çekilişe katılıp birbirinden değerli motosiklet ve bisikletleri kazanma şansı yakalayabilecek. 1 kişi Ducati Panigale 959 motosiklet, 1 kişi KTM RC125 motosiklet, 1 kişi Bajaj Pulsar 150NS motosiklet, 1 kişi SYM marka 200i HD2 sukuter, 1 kişi Tetra marka April model E-bike ve son olarak 10 kişi Sedona marka İstanbul model bisiklet kazanma şansını yakalayacak.
Çekiliş Milli Piyango İdaresi’nin 20.01.2017 tarih ve 24951361-255.01.02 sayılı izni ile 25.01.2017-26.02.2017 tarihleri arasında düzenlenmektedir. 18 yaşından küçükler katılamaz.
Fuarı destekleyenler
Ekonomi Bakanlığı Alım Heyeti’nin 5 ülkeden katılımının yanı sıra fuar, ve MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), BISED (Bisiklet Endüstrisi Derneği), MOTODER (Motosiklet Sanayicileri Derneği) gibi sektörün önde gelen dernekleri ve KOSGEB tarafından desteklenmektedir.
Ayrıntılar Motobike Istanbul’un resmi web sitesinden, facebook ve instagram hesaplarından takip edilebilir.
Daha fazla bilgi için: www.motobikeistanbul.com.tr
Motobike Istanbul ekibi, 2017 fuarı öncesi basın mensupları ile biraraya geldi. Geçtiğimiz yıl Eurasia Moto Bike Expo adıyla düzenlenen fuar, bu yıl sadeleştirilen Motobike Istanbul ismiyle ve yenilenen logosuyla, bisiklet ve motosiklet severleri 9. kez ağırlayacak. Fuar İstanbul Fuar Merkezi’nde 23-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.
Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen, Türkiye’nin lider uluslararası motosiklet, bisiklet ve aksesuarları fuarı Motobike Istanbul, fuar öncesinde ilgi çekici bir etkinlikle basına tanıtıldı. X Monster Girl ekibinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, çekiliş ile hediye edilecek Ducati, Bajaj, KTM ve SYM motosikletlerin yanı sıra Tetra ve Sedona bisikletler de sergilendi. Fuardaki tüm yenilikler ve ilk kez düzenlenecek olan Motobike Academy detayları düzenlenen etkinlik ile duyuruldu. Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım; ‘Motobike Academy kapsamında yer alan programlarımızda motosiklet ve bisiklet gezginlerini ağırlayacağız, rota çizmek üzerine öneriler verip deneyimlerini paylaşacaklar. Modadan teknik konulara kadar çeşitli seminerler ve eğitimler gerçekleşecek. Motosikleti ve bisikleti bir hayat biçimi olarak benimseyen veya yalnızca ilgi alanına giren herkes kendine uygun bir eğitim, atölye çalışması veya söyleşiye katılabilecek.’ sözleri ile tüm motosiklet ve bisiklet tutkunlarını Motobike Academy’ye davet etti.
Motobike Academy Fuara Renk Katacak
Bu yıl ziyaretçiler, dünyanın önde gelen motosiklet ve bisiklet markalarının en yeni modellerini görme şansını yakalamanın yanı sıra motosiklet dünyası ile ilgili keyifli söyleşilere de katılma şansı yakalayacak.
Sektörün Önde Gelen İsimleri Motobike Academy’de Olacak
Üniversite motosiklet kulüplerinin yanı sıra sektörün ünlü isimlerini ağırlayacak olan Motobike Academy’de, ele alınacak konular; Travel Talk, Tech Talk ve Fashion Talk olmak üzere 3 bölüme ayrıldı.
Motosiklet ve bisikletle gidilebilecek en özel rotaların ele alınacağı Travel Talk etkinliklerinde Cyclist Dergisi Editörü bisiklet gezgini İbrahim Yılmaz ve “Tamirhane” konseptiyle Vespa sevdalılarına hizmet veren Hasan Onur Süsler yer alacak.
Motosiklet ve bisiklet alanıyla ilgili önemli bilgilerin paylaşılacağı Tech Talk etkinliklerinde the Distinguished Gentlemans Ride’dan Attila Algan, Riders of Bilgi ve Brelis’in söyleşilerine yer verilecek. Ayrıca Av. Hüseyin Özcan ve Av. Yıldız Ceren Okur; motosikletlerde her türlü modifikasyon ve eklemelerin kanunlar karşısındaki uygunluğu, motosiklet kazaları, motosiklet hırsızlığı ve tüketici hakları konularını anlatacak. TÜVTÜRK ise motosiklet muayenesi hakkında fuar ziyaretçilerini bilgilendirecek.
Stil sahibi motosiklet ve bisiklet tutkunlarını ilgilendirecek olan Fashion Talk günlerinde güvenli ve şık sürüş kıyafetleri, motosiklet modası üzerine konular, GQ Dergisi Moda Editörü Kaner Kıvanç ve GQ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Üner tarafından ele alınacak.
Ayrıca Dakar yarışçısı Koray Özkaplan, Altın Elbiseli Adam Barkın Bayoğlu ve Gezimanya Murat Z. Özbilgi’nin keyifli sohbetleri ile bu yıl Motobike Istanbul’un her zamankinden daha eğlenceli geçmesi bekleniyor.
İndirimli Bilet Satışlarını ve Fuar Çekilişini Kaçırmayın!
Dünyanın önde gelen motosiklet ve bisiklet markalarının yer alacağı fuarda en yeni modelleri görme şansını yakalamak isteyen bayanlar ve öğrenciler Perşembe – Cumagünleri yüzde 50 indirimli bilet fiyatlarından yararlanabilecek.
Geçtiğimiz yıllarda ziyaretçilere, motosikletler ve bisikletler hediye eden Motobike Istanbul, bu yıl da geleneği bozmayacak. Fuar ziyaretçileri Biletix’ten aldıkları her bir biletlewww.motobikeistanbulcekilis.com adresine girerek çekilişe katılıp birbirinden değerli motosiklet ve bisikletleri kazanma şansı yakalayabilecek. 1 kişi Ducati Panigale 959 motosiklet, 1 kişi KTM RC125 motosiklet, 1 kişi Bajaj Pulsar 150NS motosiklet, 1 kişi SYM marka 200i HD2 sukuter, 1 kişi Tetra marka April model E-bike ve son olarak 10 kişi Sedona marka İstanbul model bisiklet kazanma şansını yakalayacak.
Çekiliş Milli Piyango İdaresi’nin 20.01.2017 tarih ve 24951361-255.01.02 sayılı izni ile 25.01.2017-26.02.2017 tarihleri arasında düzenlenmektedir. 18 yaşından küçükler katılamaz.
Fuarı destekleyenler
Ekonomi Bakanlığı Alım Heyeti’nin 5 ülkeden katılımının yanı sıra fuar, ve MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), BISED (Bisiklet Endüstrisi Derneği), MOTODER (Motosiklet Sanayicileri Derneği) gibi sektörün önde gelen dernekleri ve KOSGEB tarafından desteklenmektedir.
Ayrıntılar Motobike Istanbul’un resmi web sitesinden, facebook ve instagram hesaplarından takip edilebilir.
Daha fazla bilgi için: www.motobikeistanbul.com.tr
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