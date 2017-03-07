Nissan’dan köpek dostu ailelere özel X-Trail

Yeni görünüm ve yeni motor seçeneklerinin yanında Mokka’nın iç mekanı da yenilendi. Geçirdiği makyaj ile birlikte daha taze bir görünüme kavuşan Mokka özellikle orta konsoldaki düğme karışıklığına da son verdi. Astra’da kullanım gören kokpit Mokka’ya transfer olurken orta konsolda yer alan ve isteğe bağlı olarak 7 ve 8 inçlik dokunmatik ekran kullanım görüyor. Tüm işlemler […]