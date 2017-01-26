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26 Ocak 2017  

Opel Crossland X

Alman Opel, 2017’nin ikinci yarısında Türkiye pazarına da sunacağı C segmenti Crossover modeli Crossland X’in ilk bilgilerini açıkladı.

Opel Crossland X
Opel Crossland X

Mokka X’in ardından, Opel’in X ailesine katılan Crossland X, HUD gösterge, 180 derece geri görüş kamerası, AFL LED farlar, Opel OnStar gibi teknolojik özelliklere sahip olacak. Ayrıca yükseltilmiş sürüş pozisyonu, geniş iç mekan ve esnek koltuk tasarımı da Crossland X’in özellikleri arasında yer alıyor. 4.21 m boyunda olan Crossland X, Astra HB’den 16 cm kısa ve 10 cm yüksek olarak tasarlanmış.

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