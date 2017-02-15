OPEL SATIŞINA İLİŞKİN İLK RESMİ AÇIKLAMA

Seat markasının iddialı modeli Leon’u makyajlı haliyle yılın ilk çeyreğinden itibaren yollarda göreceğiz. Avrupa’da en çok satan modeller arasında iyi bir yerde olan Seat Leon, ufak dokunuşlarla daha da güzelleşti ve akıllandı. Değişiklikler arasında ilk sırada, 40 mm daha genişletilen ön panjur göze çarpıyor. Böylece motorun ihtiyacı olan hava girişi artırılmış ve otomobile daha genişmiş […]