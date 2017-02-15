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15 Şubat 2017  

OPEL SATIŞINA İLİŞKİN İLK RESMİ AÇIKLAMA

OPEL yetkilileri, firmanın GM tarafından PSA (Peugeot Société Anonyme’) firmasına satışına yönelik haberlerden sonra, aşağıdaki açıklamayı yaptılar

2012 yılından günümüze General Motors ve PSA Avrupa’da iki taraf için de kazançlı üç proje yürütüyor. Yaratılan sinerji kapsamında General Motors ve PSA dönem dönem işbirliği alanlarını geliştirmek için görüşmeler yapıyor. General Motors ve PSA, karlılık, ve işletme etkinliğini artırmak için aralarında Opel/Vauxhall’un PSA tarafından satın alınması da dahil birtakım stratejik girişimleri değerlendirmektedir.Bu girişimle ilgili görüşmeler sürmekte olup henüz nihai sonuca ulaşılmamıştır.

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