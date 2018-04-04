“Perakendede Kadının Gücü”nü Anlatıyoruz

Alman enerji firması E. ON, elektrikli araçları ultra hızlı şarj edecek bir şarj istasyonu ağı kurmak üzere Danimarkalı Clever firması ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. E.ON ve Clever’ın hedefi, 150-350 kW arası kapasiteye sahip şarj ünitelerini yaygınlaştırmak. Bu da 400 km’lik menzil için 20-30 dakikalık şarj süreleri anlamına geliyor. E. ON’un açıklamasına göre ilki bu yıl […]