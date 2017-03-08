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8 Mart 2017  

Peugeot, Yeni Expert ile hafif ticari araç pazarında çıtayı yükseltiyor

Hafif ticari araç pazarına tamamen yeni bir soluk getirme iddiasıyla geliştirilen Yeni Peugeot Expert aynı zamanda Peugeot’nun hafif ticari araç pazarındaki payını da artıracak. Markanın yeni genetik kodlarını bünyesinde barındıran Yeni Peugeot Expert; modern, çekici ve güçlü tasarımı kadar, yüksek taşıma kapasitesi ve yüksek verimlilik seviyesine sahip motorlarıyla da dikkat çekiyor. Yeni EMP2 modüler platform üzerine inşa edilen Yeni Peugeot Expert düşük işletme maliyetiyle hafif ticari araç kullanıcılarının bütçesini düşünürken, zengin ekipman seviyesiyle ise konfor ve güvenliği en üst seviyede sunuyor. Kompakt, standart ve uzun olmak üzere üç farklı gövde uzunluğuna sahip olanYeni Peugeot Expert Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 Yıldız aldı.

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