Peugeot, Yeni Expert ile hafif ticari araç pazarında çıtayı yükseltiyor

RaceChip’den dokunuşlar Yarış esintili bir station Yeni yıl, yeni gösteri aracı! Tuning firması RaceChip, AMG C43’e dokunarak, bu station arabanın gücünü 435 HP’ye yükseltti. Elektronik performans geliştirme sektörünün liderlerinden biri olan RaceChip, Mercedes’in yeni AMG modeli C43 için yeni bir geliştirme paketi hazırladı. Standart hali ile 367 HP ve 529 Nm güç üretebilen […]