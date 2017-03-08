Peugeot, Yeni Expert ile hafif ticari araç pazarında çıtayı yükseltiyor

Hafif ticari araç pazarına tamamen yeni bir soluk getirme iddiasıyla geliştirilen Yeni Peugeot Expert aynı zamanda Peugeot’nun hafif ticari araç pazarındaki payını da artıracak. Markanın yeni genetik kodlarını bünyesinde barındıran Yeni Peugeot Expert; modern, çekici ve güçlü tasarımı kadar, yüksek taşıma kapasitesi ve yüksek verimlilik seviyesine sahip motorlarıyla da dikkat çekiyor. Yeni EMP2 modüler platform üzerine inşa edilen Yeni Peugeot Expert düşük işletme maliyetiyle hafif ticari araç kullanıcılarının bütçesini düşünürken, zengin ekipman seviyesiyle ise konfor ve güvenliği en üst seviyede sunuyor. Kompakt, standart ve uzun olmak üzere üç farklı gövde uzunluğuna sahip olanYeni Peugeot Expert Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 Yıldız aldı.
Opel hedef büyüttü
Yeni yılın ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştiren Opel Türkiye, 2017’de pazardaki daralma beklentisine rağmen, Opel markası bazında yükseliş bekliyor. Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, İstanbul’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, pazarın daralacağını ancak yeni gelecek modeller sayesinde Opel’in hem pazar payını, hem de satış adetlerini artıracağını kaydetti. 2017’de 800 bin adetlik toplam pazar büyüklüğü öngören Özcan Keklik, […]
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