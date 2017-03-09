Skoda Cenevre Otomobil Fuarı’na yeni modelleriyle renk katıyor

Skoda, Cenevre Otomobil Fuarı’nda birçok prömiyerle birlikte yeni modellerinin örtüsünü kaldırıyor. Markanın kalbi konumunda yer alan ve global alanda markanın en çok satan modeli Octavia’nın yenilenmiş versiyonunu gösterecek olan Skoda, aynı zamanda Octavia RS 245’i de ziyaretçilerle buluşturacak. Octavia’nın yenilenmiş yüzüne sahip Octavia RS, 245 HP güç üretiyor. Ayrıca Octavia’nın maceracı modeli Scout da ilk kez fuar ile birlikte gösterilecek.
Skoda, Cenevre’de yeni Octavia modellerinin yanı sıra büyük SUV modeli Kodiaq’ın iki yeni versiyonunu daha dünya prömiyeriyle tanıtacak. Dört tekerlekten çekişi standart olarak sunan Kodiaq Scout, aracın off-road kabiliyetinin altını çizerken, Kodiaq’ın sportif yüzü ise Sportline versiyonu olacak.
Cenevre’deki stantta yenilenmiş Rapid, Rapid Spaceback, Citigo ve yeni üç silindirli 1.0 TSI motora sahip Fabia da sergileniyor.
Sadece piste çıkabilecek
Porsche, pistlerin tozunu attıracak yeni bir yarış aracını daha ürün gamına ekledi; Cayman GT4 Clubsport. Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtılan bu yarış odaklı “küçük” Porsche, 385 beygir gücünde. Yol homologasyonu olmayan yani trafiğe çıkma izni bulunmayan Cayman GT4 Clubsport, ortadan motorlu mimarisiyle, pist yarışlarına ilk adımı atan motorsporları tutkunlarını ve yarış pilotlarını hedefliyor. Trafik kullanıma […]
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