Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret’in yürüttüğü Güney Koreli 4×4 uzmanı SsangYong, 4 yıl geri alım garantisi, Avrupa standartlarının üzerinde %100 Yedek parça bulunurluğu, 3 yıl veya 100.000 Km araç garantisi ve Showroom’da kredi imkanı ayrıcalıklarını tüketicilerine sunmanın yanında Temmuz ayına özel çok avantajlı bir kampanyayı da tüketicileriyle buluşturuyor. “SsangYong’da Vergi Artışı Yok!” kampanyasıyla Musso Grand araçlarda KDV indirimini ayrıca 2018 model Tivoli araçlarda ise ÖTV farkı indirimini tüketicilerine sunuyor. Musso Grand modelinde ise KDV sıfırlanıyor.
Güç, konfor ve güvenliği temsil eden Musso Grand D2.2 4×2 MT Platinum, D2.2 4×2 AT Platinum ve D2.2 4×4 AT Platinum model araçlarda %1’den %18’e çıkan KDV’nin tamamı Temmuz ayı süresince SsangYong tarafından karşılanıyor. SsangYong Showroom’larına gelen tüketiciler için KDV oranı Temmuz ayında %0 olarak uygulanıyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler, Musso Grand araçlara 146.500 TL’den başlayan rekabetçi fiyatlarla sahip olacaklar.
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