Subaru’nun kompakt SUV/Crossover modeli: Yeni Subaru XV

Mercedes Maybach, otomobil mühendisliğinin yeni bir başyapıtı olan yeni aracı G 650 Landaulet modelini yarattı. Mercedes ve Maybach işbirliğinin ilk arazi aracı olan G650, güçlü V12 AMG motor, arazi araçları için olan portal akslar, elektrikli açılır tavan ve geniş ekipman seçenekleri ile çok özel bir off-road deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Sadece 99 adet üretilecek olan bu […]