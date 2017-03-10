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10 Mart 2017  

Subaru’nun kompakt SUV/Crossover modeli: Yeni Subaru XV

Subaru’nun yeni global platformu üzerinden geliştirilen ve tamamen yenilenen XV’nin dünya prömiyeri, 87’nci Cenevre Otomobil Fuarı’nın basın gününde yapıldı.
Subaru’nun kompakt SUV/Crossover sınıfında yer alan modeli XV, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni jenerasyonunun üzerindeki sır perdesini kaldırmaya hazırlanıyor. Subaru’nun yeni global platformu üzerinden geliştirilen ilk crossover modeli olma unvanını almaya hazırlanan yeni XV, markanın karakteristik özelliklerinden karşılıklı-yatay yerleşimli Boxer Motor, simetrik sürekli dört tekerden çekiş teknolojilerini ve birçok yeniliği barındıracak.

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