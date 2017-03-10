Subaru’nun kompakt SUV/Crossover modeli: Yeni Subaru XV

Subaru’nun yeni global platformu üzerinden geliştirilen ve tamamen yenilenen XV’nin dünya prömiyeri, 87’nci Cenevre Otomobil Fuarı’nın basın gününde yapıldı.
Subaru’nun kompakt SUV/Crossover sınıfında yer alan modeli XV, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni jenerasyonunun üzerindeki sır perdesini kaldırmaya hazırlanıyor. Subaru’nun yeni global platformu üzerinden geliştirilen ilk crossover modeli olma unvanını almaya hazırlanan yeni XV, markanın karakteristik özelliklerinden karşılıklı-yatay yerleşimli Boxer Motor, simetrik sürekli dört tekerden çekiş teknolojilerini ve birçok yeniliği barındıracak.
Sıradışı bir G serisi; G 650 Landaulet
Mercedes Maybach, otomobil mühendisliğinin yeni bir başyapıtı olan yeni aracı G 650 Landaulet modelini yarattı. Mercedes ve Maybach işbirliğinin ilk arazi aracı olan G650, güçlü V12 AMG motor, arazi araçları için olan portal akslar, elektrikli açılır tavan ve geniş ekipman seçenekleri ile çok özel bir off-road deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Sadece 99 adet üretilecek olan bu […]
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