X Ailesi’nin en büyük üyesi

Opel’in PSA işbirliğiyle üretilen X Ailesi’nin en yeni ve en büyük üyesi Grandland X, abartıdan uzak tasarımı ve fonksiyonelliğiyle beğenimizi kazandı. Fotoğraflar: Doruk SEYMEN
Peugeot 3008 ile aynı platforma sahip olan Grandland X görsel olarak piyasadaki birçok SUV’dan daha farklı bir görünüm sunuyor. Aracın iç ve dış dış tasarımında Alman stilistlerin beğenisinin izlerini görmek mümkün. Örneğin keskin hatlarla güçlü bir etki yaratılırken, çizgili farlar ızgara üzerindeki krom detayla hoş bir birleşim yapıyor. Krom detaylar ise bütünlük sağlıyor. Profilden baktığım zaman ise bir coupe tarzı hissedilirken, büyük jantlar heybetli bir hava veriyor. C sütunu hizasındaki kaporta çıkıntısında ise genel hatlara hakim olan “L” formundan esinlenilmiş. En çok beğendiğim kısmı ise arka tasarımı oldu. İnce stop yapısı ona çok yakışmış, hem güçlü hem estetik bir görünüm yaratmış. Aynı şekilde tamponun üzerindeki krom detaylar bir bütünlük yakalamış. Genel anlamda başarılı bir tasarıma kavuşmuş diyebilirim. İç mekanda da Alman etkisini görmek mümkün. Opel’in genleri burada da kullanılmış. Geniş ve ferah bir kabine sahip olan modelin yükseltilmiş sürüş pozisyonu görüşü iyice rahatlatıyor. Kalite ve işçilik kalitesiyle ergonomi de beğenimizi kazandı. 4,47 m uzunluğa sahip olan Grandland X 514 lt bagaj hacmi sunuyor.
Teknolojilerine değinecek olursak: Grandland X, yaya tespit ve acil fren destekli ön çarpışma uyarı sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, gelişmiş park desteği, AFL LED farlar ve (opsiyonel) Otomatik Cruise Control gibi destek teknolojilerini müşterilerine sunuyor. Aracın en etkileyici özelliği ise 5 farklı zeminde başarılı çekiş imkanı sunan X-TRA teknolojisi. Bu sistem, önden çekişli bir araç olmasına rağmen yol şartlarına en uygun ayarları seçerek 4×4 rahatlığında bir sürüş sunma iddiasında. Açıkçası bunların hepsini deneyecek bir ortam bulamasam da, aracı hafif off-road bir parkurunda test etme imkanı bulduk. Güvenli sürüş eğitimi veren GÜSEM firmasının Şile’deki off-road parkurunun kolay etaplarında kullandığım araç, aşırı iddialı olmasa da yeterli bir performans sundu.
Test aracımızda görev yapan 1.6 lt 120 HP’lik dizel motor ise gayet iyi bir performansa sahip. 6 ileri oranlı otomatik şanzımanla kombine edilen motor, sürüş izlenimlerimiz sırasında herhangi bir olumsuz özellik sergilemedi. Kabine biraz motor ve yol sesi alıyor olması bende hayal kırıklığı yaratsa da, genel anlamda beğendiğim bir model olarak aklımda kaldı.
Geniş kullanım alanı ve pratik detaylarıyla aile kullanımı için iyi bir alternatif olan Grandland X, sportif duruşuyla gençleri de kendisine çekecek potansiyele sahip. Grandland X’in ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 141 bin TL. Dizel otomatikte başlangıç fiyatı ise 179 bin TL.
SONUÇ
Murat Çavdar
Opel Grandland X’in sade ve abartıdan uzak tasarımını beğendim. Genel olarak başarılı sürüş özellikleri sunan araç, içeriye biraz fazla ses alması dışında önemli bir sorun çıkarmadı.
Teknik veriler
Opel Grandland X
Motor: 4 silindir, dizel; Motor hacmi: 1560 cc; Güç: 120 HP-3500 d/d; Maks. tork: 300 Nm-1750 d/d; Güç aktarımı: Önden çekiş, altı ileri otomatik; U/G/Y: 4477/2098/1609 mm; Boş ağırlık: 1430 kg; Bagaj hacmi: 514/1652 lt.; 0-100 km/s: 12.2 sn; Maks. hız: 185 km/s; Tüketim: 4.6 lt/100 km; CO2: 118 gr/km
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