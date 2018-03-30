X Ailesi’nin en büyük üyesi

Yeni Porsche 911 GT3, motor sporlarına özgü bir performans, sistematik hafif bir gövde ve dizginlenmemiş bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu en yeni versiyonun kalbinde, dört litrelik yatık bir motor bulunuyor: 368 kW (500 beygir) gücündeki bu inanılmaz motor, 911 GT3 Cup safkan yarış otomobilinde bulunan versiyonla hemen hemen aynı. Arka akstan yönlendirmeli ve sistematik hafif […]