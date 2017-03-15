Yeni SUV Peugeot 3008 “2017 Yılın Otomobili” seçildi

Formula 1 hiç olmadığı kadar güvenli bir spor haline getirmeye çalışılıyor. Ancak büyük bir problem hala devam ediyor: Sürücünün aracın dışına taşan başları korumasız durumda. Yani fırlayan her parça, Justin Wilson’un trajik IndyCar kazasındaki (2015) gibi ölümcül olabiliyor. FIA, 2018 sezonunda Formula 1 araçlarında bir baş koruma sistemi kullanmayı planlıyor. Sürücünün başını yüzde 17 oranla […]