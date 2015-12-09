Golf’ün 3 silindirli motoru

Eğlenceli SUV’lar
Su geçme derinliğini boş verin! Yaklaşma açısı ya da dağıtıcı diferansiyel de neymiş! Tamam, burada SUV’lardan, hem de 4 tekerlekten çekici SUV’lardan konuşuyoruz. Ancak konuklarımız araziye çıkmak için değil, keyif vermek için yaratılmış araçlar. SUV kullanmanın keyfini, eğlenceli sürüş özellikleriyle destekliyorlar. Ayrıca: Tabi ki asfalt üzerinde! Bu tür araçları incelerken karşımıza, yeni Mazda CX-3, tazelenmiş […]
yusuf ilhan21 Mayıs 2016 at 16:46
Tiguan sportage testini mayıs 2016 tarihli derginizde okudum. Bir vw sahibi olmama rağmen, tiguan in fazla abartıldığı, özellikle puanlama kısmında tiguan lehine puan verildiği görülmekte. Derginiz vw nin bir yayın organı ise ücretsiz dağtılmalı, değil ise para verip dergiyi satın alan okuyucuya saygı gereği objektif olunmalıdır.