Golf’ün 3 silindirli motoru

Su geçme derinliğini boş verin! Yaklaşma açısı ya da dağıtıcı diferansiyel de neymiş! Tamam, burada SUV’lardan, hem de 4 tekerlekten çekici SUV’lardan konuşuyoruz. Ancak konuklarımız araziye çıkmak için değil, keyif vermek için yaratılmış araçlar. SUV kullanmanın keyfini, eğlenceli sürüş özellikleriyle destekliyorlar. Ayrıca: Tabi ki asfalt üzerinde! Bu tür araçları incelerken karşımıza, yeni Mazda CX-3, tazelenmiş […]