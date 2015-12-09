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9 Aralık 2015  

Golf’ün 3 silindirli motoru

Artık Golf’ün de küçük bir tasarruf motoru var. Bakalım bu diyetisyen makineler nelere kadirler? Ekonomi global olarak pek de iyi değil. Herkesin tasarruf etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Hatta otomobillerimizin bile. Bunun dışında yasalar, örneğin Avrupa Parlamentosu kararları, üreticileri sürekli daha az tüketen otomobiller üretmeye zorluyor. Örneğin 95 gr/km’lik karbondioksit salınım sınırı ilk başlarda otomobil üreticilerini bayağı endişelendirmişti. Bir süre sonra ise gerekli önlemler alınmaya başlandı: Yeni modeller hafiflemeli ve daha fazlası mümkün olmayana kadar tasarruf edebilmeliydi. Durum böyle olunca Golf bile 3 silindirli ve sarsıntılı olduğu iddia edilen bir motorla tanıştı.

One comment on “Golf’ün 3 silindirli motoru”

  1. yusuf ilhan
    21 Mayıs 2016 at 16:46
    Reply

    Tiguan sportage testini mayıs 2016 tarihli derginizde okudum. Bir vw sahibi olmama rağmen, tiguan in fazla abartıldığı, özellikle puanlama kısmında tiguan lehine puan verildiği görülmekte. Derginiz vw nin bir yayın organı ise ücretsiz dağtılmalı, değil ise para verip dergiyi satın alan okuyucuya saygı gereği objektif olunmalıdır.

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