Auto SHOW Karşılaştırma Yıllığı 2019

2018’in tercihleri Her zaman söylediğimiz gibi otomobil seçimi yapmak zor bir tercih. Hele de bu yıl yaşadığımız gelişmelerle ve otomobil piyasasının karşı karşıya kaldığı şartlarda, otomobil seçimi daha da fiyat odaklı olmaya başladı. Döviz kurlarındaki oynaklık otomobil markalarını ayda bir, hatta daha fazla sayıda fiyat ayarlaması yapmaya itti. Fiyatların stabil olduğu dönemlerde otomobil kullanıcılarının tercih […]