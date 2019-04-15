Auto SHOW Karşılaştırma Yıllığı 2019

Mercedes A Serisi, Audi A3 Sportback, BMW 1 Serisi
Doğdu yönü gösteren yıldız
BMW M2 Competition, Porsche 718 Cayman GTS
4 turbo 8 silindire karşı
Range Rover Velar ve Audi Q5
Büyük buluşma
Kia Stinger, VW Arteon
VW’nin SUV’u ısınıyor
Skoda Karoq, Peugeot 3008, Seat Ateca
Karoq’un potansiyeli var
BMW X2, Audi Q2
Kompakt ve stil sahibi SUV’lar
Aston Martin DB 11 Volante, Ford Mustang Convertible
Egzotik üstsüzler
Peugeot 398 GTi, Hyundai i30 N
Eğlenceli kompaktlar
Opel Mokka, Skoda Karoq
Mokka’ya şık çalımlar atıyor
BMW 120i, Audi A3 Sportback 2.0 TFSI, VW Golf 1.5 TSI, Mercedes A 200
Kompakt sınıfın yıldızı hangisi olacak?
Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+, BMW M5
Üst sınıfta yıkıcı güçlerin savaşı
Opel Insignia
Benzinli mi, dizel mi?
Aston Martin DB 11, Honda NSX, Lamborghini Huracan Performante
Gücün ve performansın dorukları
VW Polo GTI, VW Golf II GTI
Kült de olabilecek mi?
Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo Life
PSA’nın üçüzleri
Volvo XC 40, Opel Grandland X, BMW X2
Güzel, zeki ve hızlı
Alfa Romeo Giula, Chevrolet Corvette Z06, Renault Alpine A110
En keyiflisi hangisi?
Test The Best China
Çin SUV’ları: İsimleri komik, sürüşleri gayet iyi
GTI’ın üç rengi
VW Up GTI, VW Polo GTI, VW Golf GTI
Porsche 911 GT2 RS, McLaren 720 S
Dünyanın en hızlıları
Test The Best China
Çin otomobilleri iddialı geliyor
Orta sınıf motosikletler
Yamaha XRS 900, BMW F 850 GS, Ducati Scrambler 1100
Auto SHOW Otomobil Tercih Rehberi
2018’in tercihleri Her zaman söylediğimiz gibi otomobil seçimi yapmak zor bir tercih. Hele de bu yıl yaşadığımız gelişmelerle ve otomobil piyasasının karşı karşıya kaldığı şartlarda, otomobil seçimi daha da fiyat odaklı olmaya başladı. Döviz kurlarındaki oynaklık otomobil markalarını ayda bir, hatta daha fazla sayıda fiyat ayarlaması yapmaya itti. Fiyatların stabil olduğu dönemlerde otomobil kullanıcılarının tercih […]
Bir cevap yazın