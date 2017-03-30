Auto SHOW Nisan sayısı

GÜNCEL
CENEVRE OTOMOBİL FUARI
Otomobil modası şekilleniyor
TAKLİT MACAN
Çinliler süper SUV’u da taklit etti
KIA PICANTO
En yakışıklı Picanto
PORSCHE DRIVING ACADEMY
Porsche’lerden hızlı bir şov
HYUNDAI i30
Artık daha iddialı
AUTOMOTIVE INSIDER
FIAT-VW birleşmesi olmaz!
MOTORSPORLARI
ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYONASI
Şampiyonlar şampiyonu Ayhancan Güven oldu
SÜRÜŞ İZLENİMİ
FORD KUGA
Kuga’ya dizel otomatik geldi
VOLVO V90 CROSS COUNTRY D5 AWD
Neredeyse SUV olmuş
NYUNDAI i10 1.2 AUTO
Büyüklerin özellikleri küçük modelde
MERCEDES E COUPE
Hem estetik, hem teknolojik
LAND ROVER DISCOVERY
Kaya gibi sağlam
PEUGEOT 308 GTI
Kırmızı ve siyahın kışkırtıcı buluşması
HYUNDAI i20 1.4 CRDi ELITE
Dizeli de artık Elite oldu
VW UP GTI
VW’nin yeni cep Herkül’ü
PEUGEOT 5008 S
UV postlu MPV
LEXUS LC 500H
Elektrikle de yakıcı
KARŞILAŞTIRMA
PSA, OPEL’E KARŞI
Hangi marka daha iyi?
ÜST SINIF DİZELLER
Makam araçları zirvesi
RIMAC CONCEPT ONE, BUGATTI VEYRON 16.4
İki süper güç karşı karşıya
TEST
MAZDA MX-5 RF
Dört dünyanın en iyileri
MAGAZİN
DODGE CHALLENGER HELLCAT
İlkel içgüdüleri uyandırıyor
LASTİK
MICHELIN PILOT SPORT 4S
Sevilla’da tutku dolu bir test
RÖPORTAJ
CARLOS CIPOLLITTI
Lastikte yapay zeka geliyor
TEKNOLOJİ
MERCEDES CASE
Otomobilin geleceğine bakış
İKİNCİ EL
JEEP GRAND CHROKEE
Bu Amerikan’a hala güvenilir mi?
SERVİS
TEMİZLİK ÖNERİLERİ
Sevgilinizi şımartın
Auto SHOW Haziran 2016 / 06
Özlemişiz! Geçtiğimiz Mayıs ayının ortasında Türkiye motorsporları federasyonu Tosfed Marmaris’te, 3 farklı yarışın aynı anda ve birbirlerine yakın mekanlarda gerçekleştirildiği, başarılı bir motorsporları organizasyonuna imza attı. Tosfed’de, Serkan Yazıcı başkanlığındaki yeni ve enerjik ekip, 4 ay boyunca canla başla çalışarak Marmaris’teki bu organizasyona hazırlanmış. Tosfed, 3 yarışın aynı anda gerçekleştirildiği bu organizasyona MASF (Marmaris Auto […]
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