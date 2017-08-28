Auto SHOW Eylül sayısı

Türkiye’nin en uzun ömürlü ralli takımı olan ve resmi fabrika takımı olarak kurulduğu 1998 yılından bu yana sportif faaliyetlerini aralıksız olarak başarıyla sürdürüp, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda projeye imza atan Castrol Ford Team Türkiye, Ralli Takımlar Şampiyonluğunu düzenlenen özel bir gecede kutladı. Ralli parkurlarında sayısız zafer ve şampiyonluklara imza atan Castrol […]