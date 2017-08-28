Auto SHOW Eylül sayısı

GÜNCEL
FRANKFURT FUARI
Fuarın yıldızları
AUTOMOTIVE INSIDER
Robot otomobiller
SÜRÜŞ İZLENİMİ
BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS
Dünyanın en hızlı 4 kişilik otomobili
AUDI RS 5
Mükemmellik ruhuna zarar vermiş
MERCEDES S SERİSİ
Sıralı 6 silindir (sonunda) geri döndü
CITROEN CACTUS
Yine bulutların üstünde
SUBARU XV
Tanıdık hatlar, yeni teknolojiler
NISSAN X-TRAIL
Dünyanın en çok satan SUV’u makyajlandı
HYUNDAI IONIQ
Hyundai’ın ödüllü hibriti
FORD EDGE
Ford’un dev SUV’u yollarda
RENAULT KOLEOS
Konfor rotasında
TEST
BMW 430d
İlla 4 olacaksa bari 6 silindirli olsun
AUDI TT RS ROADSTER
Yazın en güzel sesi
SKODA RAPID SPACEBACK
Fabia Combi’nin yakışıklı kardeşi
AC SCHNITZER ACL2
Küçük yeşil canavar
100.000 KM TESTİ
NISSAN QASHQAI 1.6 CRDi 4×4
Sonuna kadar başarıyla ilerledi
KARŞILAŞTIRMA
AUDI A5, BMW 4 COUPE
Ödül Bavyera’ya gidiyor
MERCEDES E CABRIO, DEDESİNE KARŞI
Güzel zamanlar geri dönüyor
MAGAZİN
1967 SHELBY GT 500
Film aktörü Mustang “Eleanor”
GEZİ
MINI JCW COUNTRMAN
Güçlü Mini ile Tiroller’deydik
ARAŞTIRMA
J.D. POWER 2017 ANKETİ
Bu otomobiller kullanıcısını mutlu ediyor
OYUN
2017 YENİLİKLERİ
Bunlar artık oyun değiller
TEKNOLOJİ
TOYOTA YARIS HYBRID
Tam şehir için
ELON MUSK
Bir yer altı fikri
SERVİS
ELEKTRİKLİ PARK FRENİ
Frenleri bitiriyor
RÖPORTAJ
HÜSAMETTİN YALÇIN
İkinci elde doğru fiyat tespiti
Opel Insignia Sports Tourer: Daha büyük ve hafif
Tamamen yenilenen Opel Insignia Sports Tourer coupeleri hatırlatan sportif hatlarıyla kesinlikle iyi görünüyor. Yeni station daha geniş bir iç mekanın yanında, 1640 lt ile öncüsünden 100 lt daha fazla bagaj hacmi de sunuyor. LED-Matrix farlardan en modern asistan sistemlere, gelişmiş bağlanabilirlik kabiliytinden head-up göstergeye kadar birçok ileri teknolojiye sahip olan yeni Sports Tourer’da 8 ileri […]
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