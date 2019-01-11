Auto SHOW Ocak Sayısı

Ekim ayında sektör küçüldü Geçtiğimiz hafta Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD, otomotiv sektörünün Ekim ayına ait satış rakamlarını açıkladı. Yoğun bir seçim beklentisi ve psikolojisi içinde geçen Ekim ayında, otomotiv sektörünün performansı da, Türkiye ekonomisinin performansı gibi durağan şekilde gelişmişti. Açıklanan rakamlara bakıldığında tabloyu daha net analiz etmek mümkün. Ekim ayında binek ve hafif ticari araçtan […]