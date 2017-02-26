AutoShow
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26 Şubat 2017  

Auto SHOW Mart sayısı bayilerde

Dergimiz Auto SHOW’un Mart sayısı bayilerde. Bu ay dergimizin konuları arasında bulunanları özetleyecek olursak:

GÜNCEL

CENEVRE OTOMOBİL FUARI

Yeni yılın ilk yenilikleri

MERCEDES G 650 LANDAULET

Sıradışı bir G serisi

SEAT IBIZA

Ibiza’nın hedefi liderlik

PORSCHE 911 GTS

Bu 911 son boşluğu dolduruyor

 

AUTOMOBILE INSIDER

Opel olmadan

 

SÜRÜŞ İZLENİMİ

HONDA CIVIC RS

En güçlü yerli sedan

CHEVROLET CORVETTE GRAND SPORT

Daha geniş, hafif ve lezzetli

VW GOLF

Çok da yeni görünmüyor

SUZUKI IGNIS

Sonunda yeni bir cool Suzuki!

SKODA OCTAVIA
Kalbi yenilendi

TOYOTA PRIUS PLUG-IN

Elektrikli menzili 38 km

MINI COUNTRYMAN

Asfalt dışına da çıkmak isteyenlere

NISSAN MICRA DIESEL

Uzun yol arkadaşı

BMW 5 SERİSİ

7 kadar akıllı, 3 kadar dinamik

FIAT 500X 1.6 MULTIJET DCT

Sevimli bir Crossover

MERCEDES CLA 180 D

Makyajla daha da şık

SUZUKI BALENO 1.2

Sessiz ve sakin

LAMBORGHINI AVENTADOR S

Lambo’dan 4 tekerlekten yönlendirme

TEST

FIAT EGEA SW 1.4 T-JET

Yeni halk stationı

 

KARŞILAŞTIRMA
CITROEN C3, RENAULT CLIO, PEUGEOT 208

Küçük Fransızlar gelsin

TESLA MODEL X, BENTLEY BENTAYGA

Deha mı yoksa delilik mi?

TOYOTA C-HR, NISSAN JUKE

Sıra dışı çift

HYUNDAI i30, OPEL ASTRA

i30 bu kez de Astra’yı geçebilecek mi?

 

GÜVENLİK

ÇARPIŞMA TESTLERİ
Farklı standartlar akıl karıştırıyor

ELKTRONİK HIZ SINIRLANDIRICI
Otomobillere mecburi fren

 

MOTORSPORLARI
ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYONASI

Büyük mücadele İzmir’e geliyor

 

ENDÜSTRİ

TOFAŞ AR-GE DEPARTMANI

Ar-Ge ile global başarıya

 

MAGAZİN

VOLVO IRON KNIGHT, VOLVO S60 TC1

İsveç’in cehennem kaçkınları

 

SERVİS

AKÜ

Akü doktorundan öneriler

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