Auto SHOW Mart sayısı bayilerde

Dergimiz Auto SHOW’un Mart sayısı bayilerde. Bu ay dergimizin konuları arasında bulunanları özetleyecek olursak:
GÜNCEL
CENEVRE OTOMOBİL FUARI
Yeni yılın ilk yenilikleri
Sıradışı bir G serisi
SEAT IBIZA
Ibiza’nın hedefi liderlik
PORSCHE 911 GTS
Bu 911 son boşluğu dolduruyor
AUTOMOBILE INSIDER
Opel olmadan
SÜRÜŞ İZLENİMİ
HONDA CIVIC RS
En güçlü yerli sedan
CHEVROLET CORVETTE GRAND SPORT
Daha geniş, hafif ve lezzetli
VW GOLF
Çok da yeni görünmüyor
SUZUKI IGNIS
Sonunda yeni bir cool Suzuki!
SKODA OCTAVIA
Kalbi yenilendi
TOYOTA PRIUS PLUG-IN
Elektrikli menzili 38 km
MINI COUNTRYMAN
Asfalt dışına da çıkmak isteyenlere
NISSAN MICRA DIESEL
Uzun yol arkadaşı
BMW 5 SERİSİ
7 kadar akıllı, 3 kadar dinamik
FIAT 500X 1.6 MULTIJET DCT
Sevimli bir Crossover
MERCEDES CLA 180 D
Makyajla daha da şık
SUZUKI BALENO 1.2
Sessiz ve sakin
LAMBORGHINI AVENTADOR S
Lambo’dan 4 tekerlekten yönlendirme
TEST
FIAT EGEA SW 1.4 T-JET
Yeni halk stationı
KARŞILAŞTIRMA
CITROEN C3, RENAULT CLIO, PEUGEOT 208
Küçük Fransızlar gelsin
TESLA MODEL X, BENTLEY BENTAYGA
Deha mı yoksa delilik mi?
TOYOTA C-HR, NISSAN JUKE
Sıra dışı çift
HYUNDAI i30, OPEL ASTRA
i30 bu kez de Astra’yı geçebilecek mi?
GÜVENLİK
ÇARPIŞMA TESTLERİ
Farklı standartlar akıl karıştırıyor
ELKTRONİK HIZ SINIRLANDIRICI
Otomobillere mecburi fren
MOTORSPORLARI
ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYONASI
Büyük mücadele İzmir’e geliyor
ENDÜSTRİ
TOFAŞ AR-GE DEPARTMANI
Ar-Ge ile global başarıya
MAGAZİN
VOLVO IRON KNIGHT, VOLVO S60 TC1
İsveç’in cehennem kaçkınları
SERVİS
AKÜ
Akü doktorundan öneriler
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