Auto SHOW Mart sayısı bayilerde

Formula 1’in Liberty Media’ya satılması, hem bir ilgi patlaması hem de eski üreticilerin geri dönüş beklentilerini artırdı. Örneğin Lamborghini Başkanı (ve eski Ferrari F1 Takım Şefi) Stefano Domenicali, maliyetlerde düşüş olursa F1’e geri dönebileceklerini söyledi. Ford da ciddi adaylardan biri. 176 galibiyetle Ferrari’nin ardında hala ikinci en başarılı takım olan Ford, Formula 1’in yeni sahiplerinin […]