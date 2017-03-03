BladeGlider’ın tanıtım yüzü Margot Robbie oldu

“Suicide Squad” ve “The Wolf of Wall Street” filmleri ile son dönemde adını duyuran Margot Robbie, Nissan’ın yeni elektrikli aracı BladeGlider’ın tanıtım yüzü oldu. Robbie, yeni elektrikli arabayı Monaco’da kullandı.
Henüz prototip halinde olan Nissan Blade Glider, 190 km/s hıza ulaşabilecek ve 0-100 km/s hızlanması beş saniyeden daha kısa sürecek. Geleceğin elektrikli otomobillerinin nasıl gözükeceğini anlatan BladeGlider, elektrikli otomobillerin ilgi çekici yanlarını ortaya koyuyor. Bu prototip otomobil aynı zamanda akıllı otomobil çağının topluma nasıl entegre edileceği ve kullanılacağına dair planlar taşıyor.
Margot Robbie, bu üç koltuklu futuristik aracı Monaco’nun sokak pistinde kullandı. 272 beygir güce sahip olan BladeGlider, Margot Robbie pilotluğunda Monaco pistinin ikonik Tunnel ve Casino Square noktalarında kendini gösterdi.
Robbie araçla ilgili olarak şunları söyledi; “Elektrikli otomobillerin çağının gelmiş olması çok heyecan verici. Artık daha fazla insan elektrikli otomobilleri tercih ediyor ve Nissan BladeGlider gelecekteki elektrikli performans otomobillerinin nasıl olacağını gösteriyor”.
Dünyada oldukça başarılı satış rakamlarına ulaşmış elektrikli otomobil LEAF’ın üreticisi olarak Nissan, elektrikli otomobillere olan ilgisini göstermek istiyor. Yeni akıllı xStorage şarj teknolojisi sayesinde daha güvenli ve daha pratik bir elektrikli otomobil deneyimi sunuyor.
Bu yıl yollara çıkıyorlar
Yeni bir yıl daha kapımızda. 2017’de yeni vergi düzenlemesi ve artan kur dolayısıyla yeni fiyat ayarlamaları gündemde. Öte yandan yenilikler de hız kesmeyecek. Markalar, yıl boyunca yeni modellerini otomobilseverlere tanıtacaklar. Nisan ayındaki Autoshow Fuarı döneminde de birçok yenilik sergilenecek.
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