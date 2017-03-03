AutoShow
Ana Sayfa  |  HABER  |  BladeGlider’ın tanıtım yüzü Margot Robbie oldu
3 Mart 2017  

BladeGlider’ın tanıtım yüzü Margot Robbie oldu

“Suicide Squad” ve “The Wolf of Wall Street” filmleri ile son dönemde adını duyuran Margot Robbie, Nissan’ın yeni elektrikli aracı BladeGlider’ın tanıtım yüzü oldu. Robbie, yeni elektrikli arabayı Monaco’da kullandı.
Henüz prototip halinde olan Nissan Blade Glider, 190 km/s hıza ulaşabilecek ve 0-100 km/s hızlanması beş saniyeden daha kısa sürecek. Geleceğin elektrikli otomobillerinin nasıl gözükeceğini anlatan BladeGlider, elektrikli otomobillerin ilgi çekici yanlarını ortaya koyuyor. Bu prototip otomobil aynı zamanda akıllı otomobil çağının topluma nasıl entegre edileceği ve kullanılacağına dair planlar taşıyor.
Margot Robbie, bu üç koltuklu futuristik aracı Monaco’nun sokak pistinde kullandı. 272 beygir güce sahip olan BladeGlider, Margot Robbie pilotluğunda Monaco pistinin ikonik Tunnel ve Casino Square noktalarında kendini gösterdi.
Robbie araçla ilgili olarak şunları söyledi; “Elektrikli otomobillerin çağının gelmiş olması çok heyecan verici. Artık daha fazla insan elektrikli otomobilleri tercih ediyor ve Nissan BladeGlider gelecekteki elektrikli performans otomobillerinin nasıl olacağını gösteriyor”.
Dünyada oldukça başarılı satış rakamlarına ulaşmış elektrikli otomobil LEAF’ın üreticisi olarak Nissan, elektrikli otomobillere olan ilgisini göstermek istiyor. Yeni akıllı xStorage şarj teknolojisi sayesinde daha güvenli ve daha pratik bir elektrikli otomobil deneyimi sunuyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.