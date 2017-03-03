BladeGlider’ın tanıtım yüzü Margot Robbie oldu

KIA, dünyanın en köklü ve en prestijli ödül programları arasında bulunan Good Design ödüllerine damgasını vurdu. KIA’nın üç modeli Sorento, Optima ve Trail’ster, Good Design tarafından ödüle layık görüldü. Tasarım, teknoloji, malzeme, işlevsellik, verimlilik ve çevreye duyarlılık gibi farklı kriterlerle değerlendirilen KIA modelleri en başarılı araçlar arasına adını yazdırdı. KIA, bu yıl 65’incisi düzenlenen dünyanın […]