Tertemiz bir araçla yaza girin

SUV Coupe trendi Audi’nin Detroit’teki standında devam ediyor. Seri üretime çok yakın olan Q8 konseptini tanıtan Audi, bu aracı BMW X6 ve Mercedes GLE Coupe gibi premium Alman rakiplerinin karşısına çıkartmak istiyor. Q8 Concept, büyük boy bir SUV’un iç mekan genişliği ve kullanışlılığını, bir Coupe’nin şık tasarımıyla buluşturuyor. Q8’deki birçok tasarım elemanı, 1980’lerin efsane otomobili […]