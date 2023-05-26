Suzuki V-Strom 800 DE ile maceranın efendisi olun

V-Strom 800 DE: En maceracı V-Strom!
Şimdiye kadar üretilen en maceracı V-Strom olarak adlandırılan V-Strom 800 DE, sarı-mavi ya da gri-sarı renklerde tercih edilebiliyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce motosiklet sürücüsünün beğenisini toplamış V-Strom ailesinin en yeni üyesi V-Strom 800 DE, 776 cc hacmindeki motoruyla uzun yolda konfor, arazide ise dinamizm isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip. Çok yönlü yapısı sayesinde sürücüsüne daha fazla macera özgürlüğü sunuyor. Üst sınıflarda görmeye alıştığımız elektronik donanımlar da V-Strom 800 DE’yi diğerlerinden ayıran en önemli özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca V-Strom 800 DE, 600-1.000 cc segmenti arasında kendini konumlayarak, ara segmenti deneyimlemek isteyen sürücülere alternatif sunuyor.
V-Strom ailesinin gücü vurgulayan keskin fakat zarif hatları, ön tarafta bulunan gaga ve yukarıya konumlandırılmış egzoz sayesinde V-Strom 800 DE’nin, arazi koşullarına da hazır olduğunu gösteriyor. 21 inç çapındaki ön tel jant ve uzun çalışma mesafesine sahip ön süspansiyon tercihleri de V-Strom 800 DE’nin maceracı yönünü vurguluyor. 776 cc hacmindeki paralel twin motor, özellikle düşük devirlerde sağladığı güçle arazi koşulları ya da yoğun trafikte sorunsuz bir şekilde yol alınmasını sağlıyor. Suzuki Cross Balancer teknolojisi sayesinde bu motor oldukça yumuşak bir kullanıma sahip. Suzuki Clutch Assist System (SCAS) teknolojisi sayesinde de debriyajın daha yumuşak kavrama yapması amaçlanıyor.
Macera özellikleri ön planda tutularak V-Strom 800 DE için yepyeni bir şasi tasarlandı. 220 mm yerden yüksekliğiyle en yüksek V-Strom olan V-Strom 800 DE, çelik şasisi ve alüminyum salıncak tasarımıyla düz yollarda stabil, arazi koşulları ve virajlarda da dinamik bir sürüş sunuyor. Yol koşulları ve sürücünün tercihlerine göre sürüş dinamiklerini özelleştiren Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), üst sınıf motosikletlerde görülen sürüş modları, kapatılabilir ABS ve çekiş kontrolü gibi özellikleri sürücüye sunuyor. Easy Start teknolojisi, motorun daha kolay start almasını sağlarken, Low RPM Assist teknolojisi de düşük devirlerde yüksek tork üreterek rahatlık sağlıyor. 5 inç büyüklüğündeki renkli TFT gösterge paneli ile motosikletin tüm fonksiyonları kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Geniş sürücü pegleri, ayakta kullanımda maksimum görüşü sunan rüzgâr siperliği, karter ve elcik koruması gibi standart donanımlar, arazi sürüşlerinde performansın maksimuma çıkmasını sağlıyor. Tam LED aydınlatmalar da her türlü yol koşulunda mükemmel görüş sunuyor.
V-Strom 800 DE, daha fazla denge ve arazide daha iyi kontrol için 21 inç alüminyum ön jant ve 17 inç arka telli jantlara sahip. Yeni 90/90-21 ön ve 150/70R17 arka Dunlop Trailmax Mixtour lastikleri, hem asfalt dışında sağlam çekiş sağlayan hem de yolda sürerken gürültüyü azaltan uzun, düz çapraz oluklara sahip yarı blok sırt deseni ile karşımıza çıkıyor. Lastik sırtının da, sürücü patikaları keşfetmeye karar verdiğinde yol tutuşu ile dayanıklılık arasında optimum dengeyi ve çevik yol tutuşu sağlayabilmesi için V-Strom 800 DE’ye özel daha geniş, daha derin olduğunu görüyoruz.
Yeni Suzuki V-Strom 800 DE, 359.900 TL’lik fiyatla satılıyor.
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