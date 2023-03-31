Yaz mevsimi yaklaşıyor, peki otomobiliniz yaza hazır mı?

Yaz aylarında araç sürmenin keyfi çok büyük, üstelik uzun yola çıkmak için de güzel bir mevsim. Pei ama araçlarınız yaza hazır mı?
1- Klima Bakımı
Yaz aylarında en sık kullanılan araç aksesuarlarından biri olan klimaların bakımı oldukça önemlidir. Klimaların filtreleri düzenli olarak değiştirilmeli ve hava kanalları temizlenmelidir. Bu sayede klimaların performansı artar ve aracın içindeki hava kalitesi yükselir.
2- Lastik Bakımı
Yüksek sıcaklıklar nedeniyle lastikler daha fazla aşınır ve özellikle yaz aylarında sıcak yollarda daha fazla yıpranır. Bu nedenle, lastiklerin basıncı düzenli olarak kontrol edilmeli ve lastik aşınma seviyeleri kontrol edilmelidir. Ayrıca, lastiklerinizin rotasyonu düzenli olarak yapılmalıdır.
3- Motor Bakımı
Araçların motorları yaz aylarında daha sıcak çalışabilir. Bu nedenle, motor yağı ve filtresi düzenli olarak değiştirilmelidir. Ayrıca, motorun soğutma sistemi de kontrol edilmeli ve gerekirse temizlenmeli veya tamir edilmelidir.
4- Cam Bakımı
Yaz aylarında güneş ışınları camları daha fazla ısıtabilir ve camlarda çizikler veya çatlaklar oluşabilir. Bu nedenle, camlara özel bakım yapılmalıdır. Cam temizleyicileri, camlarda biriken toz ve kirleri temizler ve camların daha net görünmesini sağlar. Ayrıca, cam koruyucu kaplamalar da uygulanabilir.
5- Fren Bakımı
Frenler, aracın güvenliği için son derece önemlidir. Yaz aylarında, sıcak yollar frenleri daha fazla aşındırabilir ve fren sistemi daha sıcak çalışabilir. Bu nedenle, fren diskleri, fren balataları ve fren sıvısı düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.
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