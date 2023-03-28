Akıllı saatler hakkında her şey

Bentley bugüne kadarki en hızlı ve en güçlü seri üretim modelinin tanıtımını yaptı: Yeni Bentley Continental Supersports. Saatte 336 km maksimum hıza ulaşan ve 0-100 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlayan yeni Continental Supersports, bu performans değerleri sayesinde dünyanın en hızlı ve en güçlü, dört koltuklu seri üretim otomobili unvanını kazanmış oldu. Continental Supersports’un 6.0 lt […]